Ny julehjerteborgmester er glad og stolt af anerkendelsen

76-årige Poul Petersen blev i sidste uge udnævnt til borgmester i Julehjertebyen. Den titel er han ikke meget for at få, men han er glad for den anerkendelse af sit frivillige arbejde, der også ligger i titlen.

Aabenraa: Han er en beskeden mand og ikke meget for at være i centrum, men ved de frivillige i Julehjertebyens takkefest forleden endte han alligevel med at stå i midten for begivenheden.

I anledning af Julehjertebyens ti års jubilæum til november har tovholder Malene Bruhn nemlig besluttet, at miniaturebyen på Storetorv skal have sin egen borgmester. Og for hende var det ikke svært at pege på 76-årige Poul Petersen.

- Julehjertebyen skal have sin egen borgmester, fordi nu er byen blevet til en by. Titlen skal gå til én, som har gjort sig fortjent til den, og det har Poul. Han har været med næsten fra begyndelsen, og han er én person, som alle kan gå til. Han hjælper altid med et smil, og han er positiv, diplomatisk, hjælpsom og et varmt menneske. Han er med til at bidrage til den gode ånd i byen, og derfor skulle det være ham, fortæller Malene Bruhn.

Det var de andre frivillige åbenbart enige med Malene i, for de rejste sig alle op og klappede af Poul.

- Jeg er meget stolt og glad for anerkendelsen. Det kunne jeg også mærke til festen, for det var fantastisk at stå der foran alle de frivillige. Men det er ikke en titel, jeg vil gå og reklamere med. Jeg ved heller ikke endnu, hvad det indebærer at være julehjerteborgmester, siger Poul Petersen.

Både Poul Petersen og hustruen Hanne har arbejdet i Julehjertebyen siden år 2. De har altid været socialt engagerede, og da Et Hjerte For Alle går ud på at samle ind til økonomisk trængte børnefamilier, lå dem ikke fjernt at kaste deres kræfter i det projekt. Han styrer hjertebyens torveholdere | ethjerteforalle | jv.dk

[img=https://www.facebook.com/tr?id=468961990104832&ev=PageView&noscript=1][/img][img=https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=970598&ADFPageName=Adform_DMP_Netaviser&ADFdivider=|][/img]

- Jeg får en tilfredsstillelse i at være med i frivilligt arbejde, der kan komme mindrebemidlede familier til gode. Samtidig er der rigtig godt sammenhold mellem de frivillige, og det har jeg haft rigtig megen glæde af og har også fået nye venner ud af det, fortæller Poul, som er fynbo og flyttede til Aabenraa for 12 år siden.