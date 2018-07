Ny institution er klar til første dag

Både for personalet og for håndværkerne, som skal nå at blive færdige inden det store rykind.

De har sådan set allerede taget forskud på glæderne, for første åbningsdag er den 1. august - men det levner lige lidt tid til at få de sidste ting på plads.

er et integreret børnehus for børn i alderen 0-6 årkendetegnet ved stor fleksibilitet for børnefamilier med bl. a. åbningsgtider fra kl. 06-18, hvilket skal gøre hverdagen nemmere for både arbejdstager og -giver. Det vil sige heller ingen ferielukning er normeret til foreløbig 16 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn. Børnehuset Evigglad har en obligatorisk madordning, så vidt muligt baseret på økologiske råvarer.

Og det gode er, at de kan "konvertere" nogle af pladserne - for eksempel en vuggestueplads med en børnehaveplads, eller omvendt - alt efter behov.

- Ja - egentlig både og, vil jeg sige. Vi har fået en bedre opstart hér i Bov end vi havde for fire år siden i Aabenraa. For eksempel er vuggestue-pladserne i Bov allerede belagt det første år, lyder det fra Camilla Otzen Therkelsen.

Det kommer ikke som nogen stor overraskelse for de to initiativtagere Anne Therkelsen Schultz og Camilla Otzen Therkelsen.

Mere plads

Og skulle der være behov for plads til flere børn, så kan også det lade sig gøre, eftersom institutionen råder over et større lokale på matriklen, som ellers bruges til leg og motorik.

- Men jeg må sige, at vi i det store og hele har ramt den primære målgruppe, som det ellers var lagt op til - nemlig speditørerne. Hvor det i Aabenraa er medarbejderne på de store arbejdspladser i området, vi henvender os til, så er det i Bov først og fremmest speditørerne og ansatte i transportbranchen. Naturligvis ikke kun dem - vi er et alternativ til det kommunale tilbud for alle familier med eller uden skæve arbejdstider. Der er også kommet en del, som bor syd for grænsen, men arbejder hér. Når de er ansat minimum 39 timer om måneden i Danmark, er de nemlig berettiget til en plads i daginstitution, forklarer Anne Therkelsen Schulz.