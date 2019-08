Ny indehaver fik travlt fra dag 1

Aabenraa: Designa køkkenbutikken i Aabenraa har netop fået ny ejer i skikkelse af den erfarne køkkenmand Brian Novak.

Og mens det meste af landet har holdt ferie, har den nye ejer været i fuld gang med at bygge om - Jeg overtog officielt butikken 1. juli, og det var egentlig planen, at jeg skulle bruge en typisk stille periode til at bygge om. Men der har været godt med kundetrafik fra dag 1, og hen over sommeren har jeg tegnet og solgt en stribe køkkener til glade kunder. Så det er jo er en helt fantastisk start for mig, siger Brian Novak. Brian Novak kommer til Designa med mange års erfaring fra køkkenbranchen, men han har ikke tidligere været ejer af en butik.

- Da muligheden opstod for at overtage butikken i Aabenraa, lå det sådan set lige til højrebenet, siger Brian Novak. Butikken kommer over de næste måneder til at gennemgå en forvandling, hvor der skal sælges ud i udstillingsmiljøerne for at give plads til nyhederne.