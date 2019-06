Ny hjemmeside giver overblik: Her kan du finde alt om Aabenraa

Aabenraa: Hvor kan jeg parkere? Sker der noget specielt i byen idag? Hvor kan jeg spise?

Spørgsmålene kan være mange, når man kommer til en ny by, og derfor har byledelsen i Aabenraa valgt at samle det hele på en ny hjemmeside. Den hedder www.aabenraacity.dk og er gået i luften.

- Det skal være nemt at komme her som gæst og med den her hjemmeside kan vi tage gæsterne i hånden og vise dem rundt i byen. Her kan de finde oplysninger om parkering, spisesteder, butikker, begivenheder - alt er samlet på ét sted, fortæller direktør for Business Aabenraa og koordinator for byledelsen, Helle Malene Kjølsen Olsen.

Det er byledelsen, som sammen med de forskellige aktører i byen har udviklet siden, som gik i luften i begyndelsen af juni.

- Vi har haft fokusgrupper og så har vi talt med butikkerne for at få input til, hvordan vi bedst muligt får dem profileret på siden. De lagde selv op til, at det ikke er dem, der trækker folk til byen, men oplevelserne. Vi har også fået input fra studerende på IBC i afsætningsøkonomi, som jo ser hjemmesiden udefra. Hvordan bruger de byen, og hvad skal vi kalde tingene? F.eks. gjorde de os klogere på, at det ikke skulle oplevelser eller events, men begivenheder ligesom på Facebook, forklarer Helle Malene Kjølsen Olsen.

Selvom hjemmesiden lige nu står som færdig, så bliver den løbende udviklet, og her vil byledelsen gerne have inputs fra brugerne.

- Vi skal have overnatningssteder med, for når der f.eks. er koncerter i byen eller dyrskue, så kan der være, at der er nogen, som gerne vil overnatte. Vi vil også rigtig gerne have input, hvis der er nogen, som synes, der mangler noget på hjemmesiden, siger koordinatoren.

Den nye hjemmeside er en del af byledelsens strategi for 2019, hvor der bliver sat fokus på digitalisering.