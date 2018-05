Ny gruppe vil genoplive debatten

LØJT: Povl Callesen, Marianne List og otte andre løjtinger er gået sammen om at genoplive den politiske debat i Løjt.

Udgangspunktet er Socialdemokratiet, men den nye gruppe skal ikke være en partiforening - den skal først og fremmest være en arbejdsgruppe.

- På den her måde står vi mere frit, og vi behøver ikke at forsvare alt, hvad Socialdemokratiet gør, understreger Marianne List.

Men både for hende og for Povl Callesen er det dog vigtigt, at gruppen har et politisk udgangspunkt i modsætning til for eksempel Løjtland Fællesråd og den lokale højskoleforening.