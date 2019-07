Ny genbrugsbutik: Altmuligmænd kan også bruges

Blandt andet er mænd velkomne - og de skal ikke være bange for at blive sat i gang med at vaske og stryge det tøj, som bliver indleveret til butikken.

Dansk Folkehjælps nye genbrugsbutik i Tinglev vil mest sælge tøj. Men der bliver også en lille afdeling med små møbler.Butikken har også et hjørne til unge, et børnerum og et bogrum. Dansk Folkehjælp er forholdsvis ny på genbrugsmarkedet med godt ti butikker i Danmark.

Snor blev klippet

Naturligvis blev åbningen af butikken markeret med det traditionelle snoreklip. Den opgave var lagt i hænderne på generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem. Lidt senere holdt han en lille tale for både kunderne og de frivillige.

- Dansk Folkehjælps opgave er at støtte udsatte personer, så det går overskuddet til, når I køber varer. Og til jer frivillige - uden jer kunne vi ikke åbne en butik, så jeg håber, at I bliver her i mange år, sagde Klaus Nørlem.

Og de frivillige med butiksleder Dagmar Nielsen i spidsen struttede af glæde over de fyldige og hyggelige rammer i butikken. Tøj til såvel damer som mænd fyldte godt op i det store lokale, og et hjørne med bløde møbler får en særlig funktion.

- Her kan unge sidde med deres små computere, mens de venter på bussen, siger Dagmar Nielsen.

I et særskilt lokale er der også blevet plads et lille bibliotek. Her står bøger i alfabetisk rækkefølge på en reol, og hvis kunderne falder over bestemte bøger, kan de købe dem billigt i butikken.