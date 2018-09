Ny friskole lukker øjeblikkeligt: Kun seks elever tilbage

AABENRAA: Den gik ikke. Det må formand Jesper Schultz og de øvrige initiativtagere til Lindeskolen i Aabenraa sande.

Skolen skulle have mindst 14 elever indskrevet den 5. september for at opnå statstilskud. Men der var kun seks elever.

- Det er med stor sorg, at vi har valgt at lukke, understreger Jesper Schultz.

Bestyrelsen havde ikke andet valg, eftersom det ikke kan lade sig gøre at drive en friskole uden statstilskud.

- Vi kom helt ned på seks elever, fordi nogle af forældrene valgte at tage deres børn ud, da de kunne se, at der var usikkerhed om skolens fremtid, forklarer Jesper Schultz.

Han vil dog gerne arbejde for at få en ny friskole op at stå med virkning fra 2020.

- Men det kræver, at der er nogle flere, som vil være med til at gøre arbejdet. Vi skal være mindst syv for, at det kan fungere. Bag Lindeskolen var vi i realiteten kun et par stykker. Der er dog stadig et stort behov for et skoletilbud til de særligt sensitive børn, der ikke kan trives på de store folkeskoler, understreger han.

- Det er nu op til forældrene til de resterende børn at finde ud af, hvad der skal ske. Nogle af dem har overvejet selv at undervise dem derhjemme. Alternativet er, at de findet er andet friskoletilbud, mener Jesper Schultz, som ikke selv har børn på Lindeskolen.