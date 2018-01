Ny friskole åbner efter sommerferien

Allerede for halvandet år siden troede initiativtagerne til friskolen, at man havde fundet de helt rigtige bygninger til Lindeskolen, men sådan skulle det ikke gå.

I Danmark har man undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre er frie til at vælge et alternativ til folkeskolen. De fleste friskoler er opstået, fordi en gruppe af forældre har taget initiativ til at oprette skolen. En elev i en friskole skal have mindst de samme kundskaber efter endt skolegang, som hvis eleven havde gået i folkeskole. I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet. Skolerne afgør frit, hvilke elever de vil optage, idet det er afgørende, at familierne bakker op om skolens værdier og holdninger.

Arbejder på højtryk

Initiativgruppen bag Lindeskolen arbejder lige nu på højtryk for at finde egnede bygninger i Aabenraa, og der er flere bygninger i spil. Gruppen er dog trods de manglende lokaler ikke bleg for at melde ud, at skolen starter op i august i år.

- Vi har lige nu nogle konkrete bygninger i spil i Aabenraa. Jeg er spændt, men jeg er ikke nervøs for, om det lykkes at finde de rette lokaler. Jeg er sikker på, at det nok skal lykkes, siger Allan Davies Madsen, der også er en del af den initiativgruppe, der lige nu har travlt med at lede efter bygninger, der egner sig til at kunne indeholde en friskole.

Allan Davies Madsen kan på nuværende tidspunkt ikke afsløre, hvilke konkrete bygninger man gerne vil have fingrene i.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at det bliver inden for Aabenraa Kommunes grænser, og så skal skolen være nem at komme til i bus, siger Allan Davies Madsen, der spår Lindeskolen en meget spændende fremtid af især en bestemt årsag.

- Vi har fået samlet en gruppe, der ved, hvad en friskole er, og hvordan man får den startet, siger Allan Davies Madsen.