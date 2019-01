Ny forpagter af historisk kro: Det er gået over forventning

- Jeg har haft mange glade gæster siden opstarten, der gerne vil komme igen, og jeg må sige, at jeg er godt tilfreds med antallet af gæster. Der har været en del forretningsfolk, og så har der også været flere nye kunder fra det meste af Jylland, siger Peter Rømer, der dog også godt ved, at januar måned ikke er den mest travle i restaurationsbranchen.

Holdbi: For knap en måned siden genåbnede den over 300 gamle Holdbi Kro efter at have været lukket i flere måneder. Stedets nye forpagter hedder Peter Rømer, og han kan ikke klage over den start, han har fået.

Familien er klar

Peter Rømer har gennem de sidste 11 år boet i München sammen med familien, der tæller hustru og tre børn. De besøgte Holdbi Kro i julen for første gang, da de stadig bor i München, og de vendte tilbage med et positivt indtryk.

- De var begejstrede og så en masse muligheder i stedet, siger Peter Rømer, der ser frem til, at hustru og børn flytter til Danmark i begyndelsen af april.

- Jeg savner min familie og glæder mig til, at de kommer, siger han.

Efter 11 år i storbyen München må det alt andet lige have været en stor omvæltning pludselig at flytte til Holdbi, der ligger få kilometer fra Kruså og den dansk-tyske grænse. Det er dog ikke noget, Peter Rømer har brugt megen tid på at spekulere over.

- Jeg har simpelthen ikke haft tid til at tænke over det at være flyttet fra München. Jeg har brugt al min tid på at få Holdbi Kro op at køre igen, siger han.

Den nye forpagter har tre ansatte, men han har brug for endnu én.

- Jeg søger en grillassistent. Lige nu passer jeg grillen, men jeg vil gerne have mere tid til at tage mig af gæsterne, siger Peter Rømer.