De frivillige havde planlagt, at alle de unge 7-14 år skulle skille pc'er ad med det formål at forstå, hvordan en computer er bygget op og virker. Herudover var der små aktiviteter som for eksempel et banan-klaverspil og en afsluttende Bee-bot bane-konkurrence.

Aabenraa: Efter afholdelse af en generalforsamling sidste efterår er Coding Pirates Aabenraa nu blevet en realitet. Fremmødet ved generalforsamlingen og interessen for foreningen var stor, og både børn og frivillige IT-folk meldte sig til. Det første planlagte hold er fyldt op, og foreningen har nu syv frivillige til at hjælpe med både gennemførelse og udvikling af de ugentlige aktiviteter.

Coding Pirates er en landsdækkende forening der henvender sig til børn og unge i alderen 7-17 år, der er har lyst til at vide mere om computere, teknik og kodning.Det overordnede formål med aktiviteten er at gøre børn og unge til brugere af IT og ikke bare forbrugere af IT. Coding Pirates er støttet af blandt andre Microsoft og Lego.

Lokaler hos UC Syd

Coding Pirates Aabenraa er blevet inviteret til at afholde deres aktiviteter på UC Syd.

De nye lokaler på Campus vil fremover være hjem for piraternes aktiviteter og danner perfekte rammer for kodning og afslapning, når hjernen skal hvile. Herudover er der nu rig mulighed for at udvide piraternes aktiviteter med flere børn og unge, så snart der er fundet flere frivillige, som interesserer sig for kodning og computere.

Flere af de unge har udtrykt interesse i App Inventor, C+ og Python, og så står der mere avanceret kodning på agendaen.

Er der nogle, som har erfaring generelt inden for kodning/IT, og som har lyst til at formidle og lege deres viden til børnene, vil Coding Pirates Aabenraa meget høre fra dem.