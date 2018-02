Ny divisionsdirektør i Arkil

Aabenraa: Entreprenørkoncernen Arkil A/S skriver i en pressemeddelelse, at afdelingschef i Sønderborg, Torben Strandby Andersen, Rødekro, bliver ny divisionsdirektør for anlægsdivision Jylland Syd. Anlægsdivision Jylland Syd består fremover af anlægsafdelingerne i Kolding, Sønderborg og Esbjerg (Stürup). Torben Strandby Andersen, 43 årige bygningsingeniør med speciale i anlægsteknik, kom til Arkil i 2004, hvor han blev ansat som entrepriseleder i Arkils Sønderborgafdeling. Efter godt seks år som entrepriseleder fik han stillingen som projektchef, inden han i 2013 blev udpeget som afdelingschef i Sønderborg. Her har han lige siden været chef for 80 medarbejdere, der især udfører anlægsopgaver for forsyningsselskaber, kommuner og erhverv i Sønderborg, Aabenraa og Tønder. /exp