- Det bliver spændende at prøve at være selvstændig. Den nye butik i Cimbria Parken ligger rigtigt godt - blandt andet i forhold til pendlere, der kører ud og ind af byen, siger Finn Mikkelsen, der har i alt 20 års erfaring i dagligvarebranchen.

I forvejen er der to andre Rema 1000 butikker i Aabenraa - nemlig i Rugkobbelcentret og på Høje Kolstrup.

Her får byens nye Rema 1000 butik til huse. Det er den nuværende souschef hos Rema 1000 i Kruså, Finn Mikkelsen, der nu bliver selvstændig købmand og får egen butik i Rema 1000 kæden.

AABENRAA: Beboerne er flyttet ind i de første tre blokke i Cimbria Parken på Reberbanen i Aabenraa, og snart kommer der også liv i butikslokalet under de to vestlige blokke.

Medarbejdere fundet

- Vi har ansat hele holdet. Vi bliver 26 mand alt i alt - heraf en del ungarbejdere, som først og fremmest skal arbejde weekend og aftener, fortæller Finn Mikkelsen.

Den nye Rema 1000 forretning har et butiksareal på lige knap 900 kvadratmeter, og den vil holde åbent fra syv til 21 alle ugens dage.

Rema 1000 slår dørene op den 30. august klokken otte. Der vil være roser til de første kunder og vindmøller til børnene.

Cimbria Parken er opført af boligselskabet Domea, som snart gå i gang med at bygge yderligere to boligblokke i området. Bebyggelsen kommer til at omfatte 102 lejligheder i alt.