Ny cykelrute nomineret til stor pris i Holland

Han tager til Holland for at deltage i præmieoverrækkelsen, der finder sted fredag den 1. marts.

- Vi håber selvfølgelig på, at det er Østersøruten, der vinder, men alene det at blive nomineret til årets cykelrute i et land, man om noget forbinder med cykling, er en stor anerkendelse. Vi er mange destinationer langs ruten, der har ambitioner om at udvikle Østersøruten til en af verdens bedste cykelruter, og i den forbindelse er det godt, at andre også kan se potentialet i det, vi arbejder med, siger Karsten Justesen, der er direktør for Destination Sønderjylland.

Ruten blev åbnet for mindre end et år siden, men har altså allerede fået international opmærksomhed og er blevet nomineret til årets cykelrute i Holland på en stor vandre- og cykelmesse, der finder sted i Utrecht fra den 1. til den 3. marts.

Østersøruten løber i et 8-tal fra Sønderjylland, over Fyn og videre til Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. Pressefoto

Cykelferie er populært

Destination Sønderjylland lagde sidste år en strategi for, hvordan man ville arbejde målrettet med at udvikle cykelturisme i området, og en af målsætninger var at skaffe international opmærksomhed omkring Østersøruten og Sønderjylland som cykeldestination.

- Derfor havde vi sidste år hollandske pressefolk og interessenter ude og opleve ruten, og det er det, der har resulteret i nomineringen. Når man dertil kan lægge nyheden om, at Tour de France kommer til Sønderjylland og Sønderborg, har vi de bedst ønskelige forudsætninger for at få omsat strategien, så den kan få langvarige, turistmæssige effekter for området, forklarer Karsten Justesen

Cykelturismen er et marked i vækst, og gæsterne efterspørger nye ruter med et varieret landskab og spændende oplevelsespunkter undervejs.

- Det har Sønderjylland masser af. Derudover skal overnatningsmulighederne og servicen være i orden, da gæsterne vil sove godt og ikke er interesseret i at fragte bagagen selv. De ting er vi i færd med at få sat i system, pointerer Karsten Justesen.