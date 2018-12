Ny bog: På toppen af bjerget fandt Charlotte ro

Fredag udkommer Charlotte Hyllebergs bog "Bestig livet". JydskeVestkysten har fået lov til at bringe et uddrag af bogen, som den debuterende forfatter håber vil kunne inspirere andre.

Charlotte Hylleberg har givet JydskeVestkysten lov til at bringe det kapitel af bogen, hvor hun tager beslutningen om at rejse til Marokko, selv om hun stadig - mentalt og fysisk - er mærket af sygdommen.

Charlotte Hylleberg arbejder i dag som selvstændig coach for personer, som er ramt af livskriser, og med virksomheder, som gerne vil gøre sig klogere på, hvad der sker med mennesker i kriser. Med sin bog håber hun, at "læseren vil skabe refleksion - i forhold til at møde det ubehagelige, tage ansvar for eget liv, kæmpe kampen, stoppe op og mærke efter, før det er for sent", som der står bagsiden.

Bogens omdrejningspunkt er en tur til Marokko sidste år, hvor hun kæmpede en af sine hårdeste kampe, da hun besteg bjerget Jebel Toubkal. En tur, der satte så mange ting på plads for hende, at hun for alvor kunne komme videre.

Da Charlotte Hylleberg havde fået grønt lys af kæresten til at tage til Marokko, fejrede de det med en spontan helikoptertur over New York. For man skal huske at gribe de muligheder, livet byder en, er et af budskaberne i hendes nye bog. Privatfoto

Kapitel 4: Accepten i New York

Efterårssolen stråler ned over Manhattan. I Central Park drysser efterårsbladene stille og gyldne ned, og jeg nyder den forlængede weekend. Det er ikke første gang, jeg er i New York. Jeg har været her tidligere på forretningsrejse, men det er noget helt andet at gå der under de mange skyskrabe­re med min kæreste i hånden og bare suge indtryk til sig. Hele tiden er der dog snakken om min alenerejse og bjerg­bestigningen i baghovedet. Ugerne er gået, og arrangøren har rykket mig for svar, og nu har jeg givet ham et ja - med forbehold. Jeg har stadig mine fysiske udfordringer med, at ryg og hofte driller lidt, og jeg skal kunne fornemme, at min krop er klar, før jeg køber billetten. Og så skal jeg have ac­cept fra min kæreste. Jeg har endelig mødt, hvad jeg føler som den ægte kærlighed, efter en turbulent singletid, og den vil jeg ikke risikere at slå itu på grund af en bjergbestigning i Atlasbjergene. Heldigvis er der en god anledning til at få talt med ham om min tur til Marokko, da vi går i den ame­rikanske storby.

- Der er noget, jeg er nødt til at tale med dig om, siger jeg endelig, en dag vi vandrer fra den ene ende af Manhattan til den anden.

- Ja, svarer min kæreste nysgerrig, men også med en snert af bekymring i stemmen.

Det er nu eller aldrig.

- Bare rolig, det handler ikke om dig og mig. Vi har lovet hinanden, at vi vil blive gamle sammen, og det gør vi.

Han sukker lettet.

- Okay, hvad er det så?

- Jeg har stadig mit brændende ønske om at udfordre mig selv. Jeg har det så svært med, at jeg ikke længere er en del af den virksomhed, som igennem 18 år betød alt for mig. Jeg bliver nødt til at have det på afstand og få en succes - nu flyder ordene ud af mig - og derfor har jeg sagt ja til rejsen til Marokko.

- Okay. Min kæreste smiler.

- Ja. Jeg vil mærke suset af at kunne se ud over horisonten og vide, at derude et sted finder jeg den rette plads. Et sus og en følelse ligesom i går, hvor vi stod på Empire State Buil­ding og så ud over Manhattan. Der var stille, alt var småt, lysene fra hoteller, biler og gader gav varme i den mørke storby. Alt var så smukt for en stund og helt uden bekym­ringer. Jeg ville ønske, at jeg kunne flyve, kigge ned og bare betragte tingene passere i stilhed. En stilhed, som vi også mærkede, da vi gik rundt i Freedom Tower. Respekt for de frygtelige ting, som skete, hvor fortid blev mindet, og livet blev hyldet. Smukkere bliver det ikke.

Midt i de travle gader, hvor taxier drøner forbi, og trav­le forretningsfolk går rundt med deres caffe latte, går tiden pludselig i stå. Vi står helt stille og kigger hinanden i øjnene. Så slår min kæreste sine arme om mig.

- Hvis en tur i bjergene kan gøre, at du kan komme videre i forhold til din skuffelse med dit tidligere job og dermed fokusere på din egen forretning, så har du min fulde opbak­ning, hvisker han ømt til mig - men lov mig, at du siger fra, hvis bestigningen bliver for hård. Jeg elsker dig, og der må aldrig ske dig noget. Aldrig.

Tårerne triller ned ad kinderne på mig. Ikke fordi jeg er ked af det, men fordi jeg er lettet. Jeg kan ikke styre det, og det er én af de ting, som er kommet som følge af den tidli­gere sygdom. Taknemmelighedstårer.

Nu bliver New York endnu skønnere. Sammen går vi på indkøb, og min kæreste hjælper mig med at finde et par perfekte vandrestøvler, der kan tåle is og sne i bjergterræn. En speciel fornemmelse, når temperaturen er 20-22 grader en smuk oktoberdag på Manhattan.

Den tid vi har været kærester, har vi været gode til at leve livet sammen, og nu skal drømme ikke bare være drømme længere.

- Jeg har altid drømt om at flyve i helikopter over New York, drister jeg mig en dag til at sige.

- Okay, hold da op, svarer min kæreste og hopper straks på nettet på sin telefon og køber billetter.

En time senere står vi i kø for at få sikkerhedsudstyr på - vi er seks personer, der skal med - de eneste danskere, og også de eneste, der lige har fået en spontan ide. Det kan de øvrige deltagere vist tydeligt se ud fra vores påklædning. Jeg er iført sommerkjole, og det er et ømt syn, da jeg får sele­tøj og redningsvest svøbt rundt om kjolen og kroppen og skridtet med et bæltespænde på maven. Men pyt. Jeg ved, der venter en stor oplevelse, og den begynder allerede fra det øjeblik, vi får kommunikationsudstyr på i form af høretele­foner med mikrofon.

- Nu ligner vi alle sammen nogle vigtige luftkaptajner, siger jeg til min kæreste og griner.

I samlet flok går vi ud til landingsbanen, mens den varme luft og voldsomme larm og lufttryk fra helikopterens rotor møder os på lang afstand. Vi ser meget spændte på hinan­den, og sommerfuglene kilder i maven på mig. Freedom. Hovederne dukker vi, da vi kommer tættere på helikopteren - men det er egentlig lidt mærkeligt, da vi er langt fra at kunne nå propellen.

Vel inde i helikopteren bliver de sidste sikkerhedsproce­durer gennemgået, og mine tanker går pludselig tilbage til billederne fra World Trade Center i 2001. Tv-billeder flim­rer forbi min nethinde af en himmel over New York fuld af røg, flammer, udrykningskøretøjer og helikoptere. Bygning­er, som står i brand. Panik på gaderne og grå mennesker. Det giver et gib i mig, da helikopterpiloten afprøver vores kommunikationsudstyr, og vi letter. Med helikoptersnuden vendt mod jorden stiger vi langsomt opad. Suset og friheden melder sig, og på en smuk solskinsdag flyver vi over New York og får fortalt historier og ser tingene fra oven. Det er som taget ud af en film, og jeg mærker følelsen af at svæve og bare observere. Vi lever kun én gang, og vi kender ikke udløbsdatoen. Heldigvis. Jeg smiler for mig selv. Hvor var det godt, at vi greb chancen for at leve den her lille drøm om en helikoptertur over The Big Apple ud.

Hjemme i Danmark igen kan jeg mærke, at den intense tur til New York og de mange samtaler med min kæreste har gjort godt for min krop og min mentale tilstand. Jeg føler en lettelse, og hjernen har fået ny energi. Ingen tanker om job, sygdom, skuffelser og andre fornedrelser. Nu er jeg tættere på et svar til arrangøren af Marokkorejsen, og jeg skriver en besked til ham, selvom jeg ikke har fået trænet.

"Hvis du tror, jeg er klar, så er jeg klar!"