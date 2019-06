Ny bog: Anbragte børn glade for at komme væk hjemmefra

Rønshoved: Det er forfatter Ib Keld Jensen, der har haft til opgave gennem tekst og billeder at opsummere de 100 år, der er gået, siden Rosendahls Minde, der senere kom til at hedde Rønshoved Skolehjem, blev etableret.

Fortællingerne fra tidligere anbragte børn har gjort indtryk på ham.

- Mange af de børn, der har gået der og stadig lever, oplever sig reddet fra en krank skæbne. De siger, de kom fra kedelige og vanskelige vilkår. Mange af dem var glade for, at de endte med at blive fjernet hjemmefra. Det har overrasket mig lidt, at det var et overordnet synspunkt hos mange, siger Ib Keld Jensen.

- Det er også kendetegnende, at mange siger, at mødet med tydelige voksne, der ser børnene og vil dem, har haft stor betydning. De taler om, at muligheden for at kunne bevare relationen til nogle af de voksne efterfølgende har betydet meget, forklarer Ib Keld Jensen.