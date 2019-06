Ny ballade i bestyrelsen: Slut med skinnecykling

Det samme skete for to år siden, og dengang som nu var det veteranbanens kasserer K.B. Hansen, som de fratrådte bestyrelsesmedlemmer finder det svært at samarbejde med.

AABENRAA: Så er den gal igen: Størstedelen af bestyrelsen for Aabenraa Veteranbane har besluttet at træde ud af bestyrelsen på grund af samarbejdsvanskeligheder.

I 2017 var der også ballade i Aabenraa Veteranbanes bestyrelse. Dengang havde bestyrelsen forsøgt at få K.B. Hansen ekskluderet fra bestyrelsen, men han fik Landsrettens ord for, at det var ulovligt.I juni 2017 valgte hele bestyrelsen at gå af, og dengang så det også ud til, at skinnecyklingen måtte lukkes ned. Der blev dog samlet folk sammen til en ny bestyrelse, som også omfattede K.B. Hansen, men nu ser historien ud til at gentage sig.

Uro for to år siden

Kritik og trusler

Arne Dupont angiver samarbejdsvanskeligheder, som årsagen til, at han forlader bestyrelsen sammen med to andre.

- K.B. Hansen brokker sig over alt og alle. Han påstår, at han selv ejer fem af vores skinnecykler, men da jeg bad ham om dokumentation for det, blev jeg overfuset, fortæller Arne Dupont.

- Jeg havde godt nok hørt, at der havde været problemer, men jeg valgte at træde til som hjælper og kom så hurtigt med i bestyrelsen. Nu kan jeg bedre forstå, at det har været svært at skaffe hjælpere, tilføjer han.

- Det er synd og skam, at det skulle komme så vidt, at skinnecyklingen lukkes ned, fastslår Arne Dupont.

Det ærgrer også formanden for Aabenraa Veteranbane, Nils Smidemann.

- Vi var begyndt at få styr på det og fik fordelt opgaverne, men jeg har oplevet det sådan, at K.B. Hansen har haft svært ved ikke at blande sig i de øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver, siger han.