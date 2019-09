Ny aftale letter økonomien for Aabenraa: Men borgmester er ikke imponeret

Aabenraa: Nu kan der måske blive råd til at sætte svømmehallen i Aabenraa i stand, så den får et par års ekstra levetid. Og byrådet behøver ikke tage 50 millioner op af kommunekassen for at få enderne til at mødes i 2020. Der bliver måske oven i købet råd til en udvidelse af serviceniveauet.

Det er ifølge borgmester Thomas Andresen (V) nogle af de vigtigste resultater for Aabenraa Kommune i den aftale om økonomien, som regeringen og Kommunernes Landsforening præsenterede fredag.

Men borgmesteren har alligevel ikke armene oppe over hovedet i jubel over aftalen. Han har nemlig betænkeligheder ved at skrue alt for meget op for de kommunale driftsudgifter.

- Ganske vist får vi penge til at udvide driften i Aabenraa Kommune, men det følger os jo i de kommende år, hvor vi ikke kender økonomien. Det her falder ikke helt på plads, før vi får en ny udligningsaftale, siger Thomas Andresen med henvisning til den forventede nye fordeling af statens bidrag til kommunerne, som har været undervejs længe.