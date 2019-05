Ny aftale: Nu kan lærere frit planlægge 200 timer

Mads Lund, bagest, er formand for Aabenraa Lærerkreds, mens Peter Jensen er næstformand, og de kan glæde sig over, at det er lykkedes at få en lokalaftale med kommunen i hus. Arkivfoto: Timo Battefeld

Aabenraa Kommune og Aabenraa Lærerkreds har underskrevet lokalaftale, der blandt andet giver lærerne ret til selv at disponere over 200 timer årligt, ligesom der bliver taget ekstra hensyn til nyuddannede.

Aabenraa: Da skolereformen blev rullet ud i 2014 samtidig med lærernes nye, stærkt kritiserede arbejdstidsaftale, blev der holdt meget strengt på, at al arbejdstid skulle lægges på skolen i faste rammer. Siden har man i Aabenraa Kommune slækket på det krav og givet mulighed for, at der ude på skolerne kunne laves individuelle aftaler om en lidt mere fleksibel forvaltning af timerne sat af til andet end undervisning. Nu er kommunen og Aabenraa Lærerkreds så gået det sidste skridt. Parterne har netop underskrevet en lokalaftale, der træder i kraft 1. august, og som betyder, at alle lærere og børnehaveledere i de kommunale folkeskoler har ret til frit at disponere over 200 timer årligt. De bestemmer selv, hvornår de lægger dem, hvor de lægger dem, og hvordan de vil bruge dem. - Selv om der har været fleksibilitet før, så har skolelederen altid haft det sidste ord. Nu er der lavet hegn om 200 timer, som læreren selv bestemmer over, og det er jeg selvfølgelig meget, meget tilfreds med, siger formanden for Aabenraa Lærerkreds, Mads Lund.

Tages af øvrig tid Ifølge lærernes overenskomst har de 1680 arbejdstimer om året - heraf skal de i gennemsnitligt bruge 750 timer på fag-faglig undervisning.

De øvrige timer bruges til alle de opgaver, der ligger ud over selve undervisningen så som forberedelse, skole/hjemsamarbejde, faglig opdatering. Det er af de timer, lærerne og børnehaveklasselederne nu fuldstændigt selv tilrettelægger de 200.

Der tages ekstra hensyn Han kunne have ønsket sig, at der samtidig var blevet sat et loft over, hvor mange timer hans medlemmer må undervise om ugen, men træerne vokser ikke ind i himlen. Til gengæld er det nedfældet på skrift, at nyuddannede lærere de første to år maksimalt må undervise 25 lektioner om ugen, ligesom de skal omfattes af en mentorordning. - Det har både vi og kommunen en interesse i, for selv om der måske ikke er problemer med at skaffe lærere lige nu, er jeg sikker på, det kommer, når man ser i krystalkuglen, siger Mads Lund, og skolechef Lars Borst Hansen kan da også fortælle, at det var et punkt, man meget hurtigt blev enige om i forhandlingerne om lokalaftalen. - Vi skal give de nye lærere ordentlige arbejdsvilkår. De skal have ekstra tid til at opdatere sig, til forberedelse og til teamarbejde, så vi sikrer, at de får en god start på deres arbejdsliv, siger Lars Borst Hansen.

Et stort ønske På kommunens største skole, Kongehøjskolen, glæder skoleleder Vibeke Domar sig også over den nye aftale. Hun vurderer dog, at den ikke vil gøre en kæmpe forskel. For som nævnt har der været blødt op på arbejdstidsreglerne, ligesom skolerne også har været opfordret til at tage særlige hensyn til de nyuddannede. - Jeg synes, at vi - især over det seneste år - har været gode til at få fleksibiliteten arbejdet ind, men det har været et stort ønske fra alle parter med den 200 timers pulje, forklarer Vibeke Domar, der ikke mener, aftalen vil give ekstra arbejde i forhold til planlægningen af det kommende skoleår. I forhold til nyuddannede tager Kongehøjskolen i dag allerede hånd om dem. - Så man kan sige, at meget af det, vi allerede praktiserer, nu er blevet skrevet ned, som hun siger. Men det er absolut ikke uvæsentligt. Det med at have det på skrift, understreger Mads Lund: - Før kunne vi ikke gøre noget ved det, hvis de ting, vi havde aftalt med kommunen, ikke blev overholdt. Det kan vi nu.