Ny Meldgaard-fabrik sikrer genbrug af metal fra skraldeposen

Indvielse

Henrik Meldgaard, medejer af Meldgaard Gruppen, fortæller, at virksomheden har været på en "20 år lang rejse" frem mod den knowhow, der i dag ligger bag den nye virksomhed.

Med til den lukkede indvielse var en af Meldgaard Gruppens største kunder, det fælleskommunale forbrændingsanlæg Energnist.

- Som største enkeltleverandør til anlægget har Energnist en væsentlig interesse i, at alle elementer omkring slaggen er optimale. Derfor er det i dag en fornøjelse at kunne være med til at indvie et anlæg, som på alle måder peger mod fremtiden. Målsætningen og forventningen er, at det nye anlæg vil være med til at sikre, at alle ressourcer af værdi i slaggen udvindes, siger Poul Kristensen fra Energnist i en pressemeddelelse.