Anita Faaborg Lindenborg blev i efteråret formand for DGI Aabenraa-egnens gymnastikafdeling. Hun brugte den store gymnastikopvisning i Aabenraa til at tanke energi til andre opgaver i sit aktive liv.

Hun er født i Løjt og bor i sin fødeby sammen med sin familie. Og ud over barndomshjemmet har byens idrætshal været en slags hjem for hende, for her dyrkede hun fra barnsben håndbold og gymnastik. Og her lærte hun værdien af det frivillige arbejde.

- Det var så dejligt at se så mange glade mennesker i hallen, så jeg brugte faktisk opvisningen til at koble af, siger Anita Faaborg Lindenborg.

I efteråret blev hun valgt til formand for gymnastikafdelingen i DGI Aabenraa-egnen, og i den egenskab var hun således i front til den store gymnastikopvisning i Aabenraa i begyndelsen af marts. 70 hold var på gulvet, og formanden var naturligvis i ilden under hele arrangementet.

Men for den 42-årige kvinde er det helt naturligt at have fart på i arbejdslivet og fritiden. For når hun møder mennesker og ser, hvor godt de trives - så får hun ny energi til andre opgaver.

Anita Faaborg Lindenborg blev i efteråret valgt til formand for DGI Aabenraa-egnens gymnastikafdeling.Blandt opgaverne er at arrangere den årlige DGI-opvisning i Aabenraa samt et stort drenge- og pigetræf. Hun er 42 år, gift og har to børn på 12 og 10 år. Familien bor i Løjt, som er hendes fødeby.

At spille sammen

- Det vigtige er, at man har noget socialt sammen, og at man bliver en del af noget. Jeg elsker at få mennesker til at spille sammen med hinanden - ja, jeg kan bare godt lide mennesker, siger Anita Faaborg Lindenborg, som har været gymnastikinstruktør og bestyrelsesmedlem i Løjt IF.

Ovenstående værdier tager hun også med til sit job som ledende afdelingssygeplejerske for to afdelinger på Aabenraa Sygehus.

- Det er vigtigt for mig, at mine medarbejdere har det godt med deres arbejde og hinanden, siger Anita Faaborg Lindenborg, som gerne gør lidt mere i jobbet, end hun behøver.

- Jeg tager ind imellem lidt plusarbejdstid - for eksempel ved at møde klokken 5.30 om morgnen for at høre nattevagterne, hvordan natten er gået, siger Anita Faaborg Lindenborg.

Hun har boet fem år i Canada og seks år i Kolding, men vendte hjem til fødebyen Løjt.

- Det er et rigtig dejligt sted at bo, fordi vi har et flot idrætsanlæg og skole op til 9. klasse. Og så bor vi jo alligevel tæt på Aabenraa, siger Anita Faaborg Lindenborg.

Hendes engagement er naturligvis smittet af på hendes børn, Sofus på 12 og Aya på 10 år.

- Jeg har to gymnastikbørn, og min ældste er instruktør herude i Løjt, siger Anita Faaborg Lindenborg.

Når Anita Faaborg Lindenborg ikke er på job eller beskæftiger sig med gymnastik, dyrker hun yoga og vinterbadning. Og så er hun med i en kreds af kreative kvinder, som mødes en dag hver måned og syr.