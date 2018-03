Ny Annies Kiosk: Kult-sted bliver ikke klar til påske

Forsinkelser i forbindelse med opførelsen af en ny Annies Kiosk betyder, at kult-stedet først åbner midt i april. Der er dog sørget for en "Mini-Annies" i mellemtiden.

- Det kræver forskellige nye godkendelser, hvis man undervejs i forløbet beslutter sig for at lave lidt om på tingene, og det tager tid. Samtidig er der noget indvendigt udstyr, der er blevet forsinket, siger Jens Enemark.

Der er flere grunde til, at den nye Annies Kiosk bliver forsinket. Det har både noget med godkendelser og leverancer at gøre.

Sønderhav: I slutningen af januar måned i år blev kult-stedet Annies Kiosk i Sønderhav jævnet med jorden. Jens Enemark, der efter en udbudsrunde overtog kiosken efter afdøde Annie Bøgild, ønskede at opføre en moderne udgave af Annies Kiosk, der blandt andet betyder en udvidelse på omkring 25 kvadratmeter, og planen var, at den skulle være klar og indvies i forbindelse med påsken.

Stor indvielse

At det kommer til at tage længere tid end beregnet at opføre en ny Annies Kiosk er ikke ensbetydende med, at man ikke kan få sig en hotdog eller en is i Sønderhav. Da den gamle Annies Kiosk var blevet revet ned, blev den nemlig erstattet af en "Mini Annies" pølsevogn på hjul, og den vil fortsætte med at lange hotdogs over disken, indtil Annies Kiosk står klar.

- Kunderne synes, det er godt med "Mini Annies", og der er godt gang i den, siger Jens Enemark.

Håndværkerne er lige nu i fuld gang med at opføre en ny version af Annies Kiosk i Sønderhav, og selv om Jens Enemark forventer, at den står klar til at åbne midt i april, så venter han lige nogle dage til den helt store indvielse.

- Jeg forventer en stor officiel indvielse søndag den 22. april, siger Jens Enemark.

De mange stamkunder hos Annies Kiosk, der kommer både nord og syd for grænsen, skal ikke forvente, at der kommer de store ændringer i menukortet til april. Da Annies Kiosk blev sendt i udbud af Aabenraa Kommune, der ejer grunden, hvor Annies Kiosk er placeret, var det nemlig en betingelse, at Annies Kiosk skulle drives videre i Annie Bøgilds ånd.