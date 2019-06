Nu vinder Venstre: To borgmestre i kamp på traktorer

Deltagere efterlyses

Det er foreningen Et Hjerte for Alle, der står bag ringriderdysten på traktorer, og det betyder nærmest naturligvis, at Julehjertebyens tovholder, Malene Bruhn, er med i den gruppe, der skal have traktorringridningen afviklet. Det sker søndag den 7. juli, og hun ser gerne, at flere tilmelder sig.

Ikke mindst fordi gebyret på 100 kr. pr. deltager ubeskåret går til Et Hjerte for Alle. Sidste år gav det 7000 kroner til foreningen, og Malene Bruhn håber naturligvis, at antallet af deltagere sammen med de donationer, der bliver givet undervejs, kan bidrage med lige så meget i år.

Traktorringridningen begynder med duellen mellem Thomas Andresen og Henrik Frandsen, inden de øvrige deltagere bliver sendt i aktion.

Det bliver de to borgmestre, der bliver sendt på banen først. Traktorkonkurrencen skal være afviklet, inden kongeomridningen blandt dem på de rigtige heste sættes i gang.

- Til den tid skal der være helt ro for deltagerne, siger Malene Bruhn.

Traktorringridningen begynder kl. 12.