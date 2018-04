Nu vil ny friskole gerne se underskrifter

Aabenraa: Den 14. august er der første skoledag for eleverne på den nye friskole i Aabenraa, der er blevet døbt Lindeskolen. Efter flere informationsmøder og endnu et på søndag på Aabenraa Bibliotek ser initiativgruppen bag skolen dog gerne, at de forældre, der har vist stor interesse for skolen, også officielt melder deres børn ind.

- Nu vil vi gerne have, at forældrene sætter deres underskrift på indskrivningsskemaet, siger Allan Davies Madsen, der sammen med Lone Hauch Jepsen udgør skolelederparret på Lindeskolen.

- Det er vigtigt for skolen, at alle, som gerne vil have en plads på skolen, formelt bliver indmeldt, så vi kan se, hvordan vores startgruppe bliver. Indmeldelserne er også vigtige, så vi kan vise over for banken, at vi er kreditværdige, fortsætter han.

For Lindeskolen er det så vigtigt med indmeldelserne lige nu, at man har skrevet til alle interesserede forældre, at de godt kan vente med at betale, men at det er vigtigt, at de udfylder indskrivningsskemaet nu.