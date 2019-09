Aabenraa: For nøjagtig et år siden afslørede Syd- og Sønderjyllands Politi, at det administrative personale og betjentene på politistationen i Aabenraa i løbet af 2019 og 2020 gradvist skulle flytte ned i nye lokaler på H.P. Hanssens Gade 21.

Flytningen er af praktiske årsager blevet noget udsat, men nu sker der snart noget.

- Det har taget lidt længere tid end planlagt, men mit bud er, at flytningen vil ske i første halvår af 2020, og at hele personalet vil blive flyttet på en gang og ikke gradvist, siger Preben Westh, der er leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Syd i Sønderborg.

Hvad der skal ske med den iøjnefaldende ejendom på Hadeslevvej i Aabenraa, der har fungeret som byens politistation siden 1970'erne, er ikke noget, som politiet har indflydelse på.

- Det er op til Bygningsstyrelsen at afgøre, om den gamle politistation skal lejes ud eller sælges, siger Preben Westh.