Nu rykker Meldgaard-biler ind i endnu en jysk by

Familiekoncernen Meldgaard Holding A/S har de seneste år kun lige sneget sig op i plus i regnskabet, men udviklingen vendte i 2017, og der er endnu større forventninger til 2018.

Nu er der sat to streger under 2017, og de tre søskende Henrik, Line og Lasse Meldgaard, der hver ejer en tredjedel af virksomheden og alle har deres daglige gang på Askelund som direktører, kan med tilfredshed notere sig, at tingene nu endelig er vendt.

Sådan lød konklusionen fra direktør og medejer Henrik Meldgaard, da han for et år siden skulle gøre rede for 2016-regnskabet for Aabenraas store, familieejede miljø-, affalds- og transportvirksomhed Meldgaard Holding A/S. Trods en omsætning på 568 millioner kroner var overskuddet på beskedne 1,16 millioner kroner.

Største kunde er affaldsselskabet Energnist, der lægger beslag på hele kapaciteten, men der vil være mulighed for at udvide, hvis behovet viser sig, oplyser Henrik Meldgaard.

- Derudover har vi fået en stor, ny opgave med dagrenovation i Randers. Vi begynder 1. maj. Det bliver med over 40 medarbejdere, og vi har oprettet et lille lokalkontor deroppe, forklarer Meldgaard-direktøren.

- Og vi har fået en flyvende start på 2018. Den bedste i mange, mange år, siger Henrik Meldgaard, der forklarer fremgangen med, at man har fået skåret til ved blandt andet at koncentrere sig om Jylland og Fyn, ligesom man har genvundet en række licitationer på renovation i Kolding, Sønderborg, Viborg, Hjørring og Aalborg.

Minus på transport

Transport er det tredje af koncernens kerneområder, men her kniber det fortsat med at få plus på bundlinjen. 2017 endte med et minus på 4,6 millioner kroner og samlet set har datterselskabet givet et underskud på næsten 25 millioner kroner over de seneste fem år.

Det har dog ikke fået de tre søskende til at overveje at opgive den del af forretningen.

- Nej, vi er ved at udvikle den. Vi har lige indgået et joint venture - Bulk Transport - med et vognmandsfirma i Toftlund, hvor vi lægger en del af vores transport over, forklarer Henrik Meldgaard om et af de tiltag, man har iværksat.