AABENRAA:- Nej, det er ikke fordi, vi har glemt noget, sidst vi gravede.

Det forsikrer forretningschef Susanne Lehmann Pagh fra forsyningsselskabet Arwos, da hun bliver præsenteret for lokale rygter om, hvorfor Arwos endnu engang graver på Haderslevvej i Aabenraa.

Arwos afsluttede for et par år siden et omfattende kloakeringsarbejde i området, og nu er Haderslevvej spærret igen. Denne gang er projektet dog mindre omfattende. Arwos graver ikke lange render og lægger nye rør. I stedet går man ned via kloakdækslerne for at tætne en eksisterende regnvandsledning.

- Det drejer sig om en regnvandsledning og nogle stikledninger, som ikke længere er i brug. De har vist sig at være utætte, og derfor fungerer de i stedet som dræn. Men det betyder også, at der er risiko for sammenstyrtninger over ledningerne, forklare Susanne Lehmann Pagh.