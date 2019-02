Nu males der snart igen: Slotsvandmøllen får nyt hjul

For de penge får ejeren af Slotsvandmøllen, Aabenraa Byhistoriske Forening, ikke alene et nyt møllehjul, men også en mølle, der igen kan male mel. Der skal nemlig etableres en pumpe, der ved særlige lejligheder kan pumpe så meget vand i slotssøen, at hjulet kan dreje rundt.

Udskiftningen af møllehjulet er et led i den omfattende renovering af Slotsvandmøllen, som der er rejst penge til. De små to millioner kroner, som projektet koster, kommer fra A.P. Møller Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen samt Aabenraa Kommune.

Det skal nu en tur til firmaet Møllebygger Petersen i Ulkebøl ved Sønderborg, hvor en lille del af hjulet skal genbruges. Firmaet er blevet bestilt til at renovere hjulet, men det er så medtaget, at der stort set vil blive tale om en kopi.

Byhistorisk Forening har fået 1.235.000 kroner fra A.P. Møller Fonden til projektet ved Slotsvandmøllen.Aabenraa Kommune har bidraget med 500.000 til arbejdet med den nye pumpe og cisterne og har samtidig lovet at står for driften af cisternesystemet. Desuden har Slots- og Kulturstyrelsen bevilget 205.000 til mølleprojektet.

Klar til sommer

- Vi regner med, at det hele kan stå klar til den 1. juni, og så er det planen at holde nogle mølledage, hvor folk kan komme og se Slotsvandmøllen i brug, fortæller, Sved Nielsen, der er formand for Byhistorisk Forening.

- Vi har fundet folk til et møllelaug, som kan passe vandmøllen, og det er også planen at bruge melet til at bage vores egne boller med og til at bage på Jacob Michelsens Gård, tilføjer han.

Om det ligefrem bliver muligt at købe mel, der er malet på Aabenraas gamle slotsvandmølle, er måske mere tvivlsomt. Så vil det nemlig skulle godkendes af Levnedsmiddelstyrelsen.

Siden Møllesøen blev omlagt af Aabenraa Kommune, har det ikke været muligt at male mel på den gamle vandmølle, for der har ikke været tryk nok på vandet.

Det løses nu med en pumpe og en cisterne, der ved et tryk på en knap kan få så meget tryk på vandet, at der kan males korn.

- På en måde er det jo snyd, men det sikrer, at vi kan få oplevelsen af vandmøllen i funktion, fortæller Svend Nielsen.