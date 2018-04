Nu må Jens Vejmand tænke selv

Nu skal kommunens vej- og parkmedarbejdere arbejde mere effektivt, og så skal foreninger kunne udføre opgaver selv - mod til gengæld at få de penge, opgaven ville koste kommunen at udføre.

Aabenraa: Hvis en medarbejder fra Entreprenørgården i Aabenraa Kommune i dag er i gang med at reparere en bænk ved en sti og opdager, at den er gal med belægningen ved siden af, må vedkommende ikke udføre den ekstra opgave. Den skal først bestilles og godkendes, inden den udføres. Ikke optimal effektivitet, kunne man mene, men et udtryk for, at Aabenraa Kommune bruger styringsformen Bestiller-Udfører-Modtager - i daglig tale kaldet BUM.

Derfor har økonomiudvalget nikket ja til, at teknik- og miljøudvalget arbejder videre med, at man går over til en helhedsorienteret drift.

- Det her betyder, at medarbejderne sættes mere fri. Når de for eksempel er bestilt til at reparere tre huller i vejen, så skal de, som det er i dag, kun reparere de tre huller, også selvom de måske ser et skilt, der er bøjet eller en bænk, der mangler et bræt. Med den nye organisering, kan de i samme ombæring reparere det, de ser, der måtte trænge til reparation, siger borgmester Thomas Andresen (V) og fortsætter:

- I budgetaftalen afsatte vi penge til at finde ud af, hvordan tingene kan gøres mere smart på dette område, og nu er det så, at forvaltningen er kommet med dette forslag til helhedsorienteret drift på vejområdet.