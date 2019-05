På tre afdelinger under Center for Job & Uddannelse er man på vej til at sætte videokameraer op efter en række indbrud, der skaber utryghed hos ansatte og de sårbare borgere.

- Skovly er en lille gård, der ligger på Dimen ved Haderslevvej, hvor vi har dyr og kløver en masse brænde. Her har vi oplevet tyverier fra maskinparken, af brænde og forskelligt udstyr. Samtidig har naboer fortalt, at der færdes folk på tidspunkter, hvor vi ikke selv har været der, siger Michael Metzsch, der er afdelingsleder for sund og psykiatri i Aabenraa Kommune.

Nu skal de indbrudstyve, der gennem længere tid har kastet deres kærlighed på Center for Job & Uddannelses (CJU) afdelinger Skovly, Næstmark og Kilen, afskrækkes fra at komme på besøg.

Formand er positiv

Desuden har der været indbrud i afdelingen på Næstmark. Flere gange har man fundet efterladte sportstasker, der har givet indtryk af, at nogen er blevet forstyrret i deres forehavende.

- På Kilen har vi oplevet, at der har været indbrud i vores biler, hvor nogen har smadret benzindæksler for at kunne tappe benzin af bilerne. Det er sket flere gange, fortæller Michael Metzsch.

- Det virker til, at der er opmærksomhed på, at vi har noget let omsætteligt materiel på de her adresser, og det synes de åbenbart skal udnyttes. Derfor vil vi sikre os bedst muligt, understreger han.

Social- og sundhedsudvalget har endnu ikke nået at drøfte sagen, men udvalgsformanden mener, videoovervågning er det rigtige. Ikke kun, fordi han gerne vil sikre tryghed for de borgere, der færdes på de tre adresser.

- Det er vigtigt for mig, at vores medarbejdere kan gå trygge på arbejde. Hvis vi har steder, hvor medarbejderne ikke kan være trygge, så skal vi hjælpe med de virkemidler, der findes, og der er videoovervågning ét af dem. Hellere det end vagter, siger Karsten Meyer Olesen (S).

CJU har været i kontakt med politiet for at sikre, at alt vil leve op til lovgivningen.