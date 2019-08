Nu kan strandgæsterne krybe i ly

Varnæsvig er blevet en tand mere lækker efter at havkajakroerne har sørget for omklædning, toilet og bålhytte til fri afbenyttelse ved stranden. Fredag blev det hele indviet.

Varnæs: "Den grønne raket" er øgenavnet for det ikke særligt delikate toilet ved Varnæsvig, hvor det er klogt at holde sig for næsen, hvis man ellers vover at bruge det. Kajakfolket fra Varnæs Bovrup Idrætsforening, VBIF, var godt og grundigt trætte af forholdene, og de savnede også omklædningsfaciliteter og et sted at søge ly i dårligt vejr. Nu har de fået det hele. Efter forhandlinger og papirarbejde med myndigheder og ansøgninger til fonde og puljer er det lykkedes af skaffe lige knap 300.000 kroner til en toiletbygning med omklædningsrum og en bålhytte. Selve toiletbygningen består af en container, som er beklædt med træplader, så den passer ind i skovbrynet. Kajakroerne fra VBIF har efterfølgende selv sørget for en træterrasse hele vejen rundt, så de nye faciliteter også er tilgængelige for handicappede. Bålhytten blev leveret og samlet af et firma, men her har de frivillige selv lavet bænkene.

Til fælles brug De nye faciliteter ved Varnæsvig kan bruges af alle, der kommer på stranden.Pengene er kommet fra LAG, SE-Vækstpuljen, Velux- fonden og kommunens fritidsråd.

Foto: Claus Thorsted Toiletbygningen er placeret lige ved siden af containeren, hvor kajakkerne opbevares. Foto: Claus Thorsted

Plads til alle - Det kommer rigtigt mange her ved Varnæsvig, og alle er velkomne til at bruge både toilet og bålhytte. Der er for eksempel mange børnehaver, der kommer her ved stranden, og de kan få stor glæde af bålhytten. Både Varnæs Skole og Sundeved Efterskole bruger også stranden meget, fortæller Chresten Krogh, der er formand for VBIF´s kajakafdeling. Han er sikker på, at bålhytten vil være med til at styrke det sociale liv blandt kajakroerne. - Vi sidder tit ved stranden og hygger os efter en tur på vandet, og nu har vi mulighed for at rykke op til bålhytten, når vejret er dårligt, lyder det. Foruden bålhytte og toilet har kajakroerne også en container stående til kajakkerne. Kajakroerne er naboer til Varnæs Bådelaug, som nu også får mulighed for at benytte de nye faciliteter.

Foto: Claus Thorsted Anders B. Andersen og Chresten Krogh mente, at den røde kajak ville gøre sig bedst på billedet. Foto: Claus Thorsted

Vinteraktiviteter Kajakafdelingen har omkring 65 medlemmer, hvoraf omkring halvdelen er fra Varnæs-Bovrup området, mens resten kommer udefra. Mens de lyse måneder går med ture på vandet, så bruges vinteren på andre sysler. - Vi holder kurser i svømmehallen, og så dyrker vi for eksempel kajakyoga. Det er vigtigt at holde gang i aktiviteterne i vintermånederne - især for de nye, der kun har været med en enkelt sæson, understreger Chresten Krogh. - Det er også nogen, der er begyndt at bruge vinteren på at skære deres egne pagajer, tilføjer han. Anders B. Andersen, der har været tovholder på byggeprojektet, er tydeligvis ferm til andet end at skaffe tilladelser og penge. Han kan i hvert fald fremvise en flot hjemmeskåret pagaj i bøgetræ, og nu er der gået lidt sport i at lave pagajer blandt de øvrige medlemmer.

Foto: Claus Thorsted Nu behøver man ikke længere søge om bag et træ, når der skal klædes om. Fra venstre er det Jørgen Jensen, Chresten Krogh og Anders B. Andersen. Foto: Claus Thorsted