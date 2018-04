Nu kan du opleve dem live: Fredag hylder byen Moonlight Brothers

Vinderne af tv-programmet "Danmark har talent", Moonlight Brothers, får til By Night på fredag den 4. maj den helt store fejring i deres hjemby. En festlig markering af deres sejr, men også en måde at sige tak til brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp, mener Shop i City Aabenraa, som arrangerer festen fredag sammen med Ugeavisen Aabenraa.

- Vi synes, det er alt for meget, lidt vildt og totalt blæret, at byen vil hylde os på denne måde. Der skal nok blive fældet en tåre eller to den aften. Vi var ikke i tvivl om, at vi skulle sige ja til den fejring, men vi var i tvivl, om den køretur gennem gågaden ikke var lidt for blærerøvsagtig. Indtil vores mor sagde, at det normalt kun er forbeholdt OL-guldvindere og kongelige. Så sagde vi ja, for det kommer vi nok aldrig til at opleve igen, fortæller Christoffer Eskjær Breitenkamp.

Aabenraa: Normalt er det kun forbeholdt OL-guldvindere og kongelige at blive kørt gennem byen i åben bil og blive hyldet af borgerne. Men på fredag den 4. maj overgår det også brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp, som for næsten tre uger siden vandt tv-programmet "Danmark har talent" som Moonlight Brothers.

- Det skal være så festligt som muligt, for det er altså ikke hver dag, at vi har nogen i Aabenraa, der vinder et stort tv-program. Det er fuld fortjent, at de får denne fejring, fordi de har været god markedsføring for byen og sat Aabenraa på landkortet. De skal mærke, at det betyder meget for byen, og det vil vi gerne takke dem for. Det er ikke bare et tv-program, for Aabenraa er blevet nævnt positivt mange gange, og det glemmer man nogle gange værdien af, understreger Dorthe Bjerrum Hilbig.

Det mener eventmanager i Shop i City Aabenraa, Dorthe Bjerrum Hilbig, at der vil være fredag aften i Aabenraa. For Moonlight Brothers er et kæmpe hit hos børn og unge, og det var derfor, hun synes, at brødrene skulle fejres på denne måde, da det er en sjov gimmick for deres fans.

- Der er nok ingen tvivl om, at støtten har været størst i Aabenraa, og derfor er dette en måde at sige tak på. Det er i vores ånd at give noget tilbage og skrive en autograf, hvis der altså er nogen, der vil have én, griner danseren.

Han synes, det er dejligt, at brødrene på denne måde får en mulighed for at sige tak for støtten under tv-showet, hvor seernes stemmer var altafgørende i finalen.

Borgmester siger et par ord

Borgmester Thomas Andresen (V) kan også godt se værdien i brødrenes sejr, og derfor er han med på Storetorv, hvor han vil sige et par ord til Christoffer og Jonathan, inden de skal optræde.

- Normalt ville vi modtage dem på rådhuset med blomster og kransekage, men med den udstråling, de to har, ville det være for afdæmpet. Nu var der en oplagt mulighed for fejre dem med en bredere del af befolkningen, og jeg vil gerne være med til at give dem den hyldest. For er man den dygtigste inden for sit felt, så har man gjort sig fortjent til at blive fejret, pointerer borgmesteren.

Han vil i sin korte tale til Moonlight Brothers komme ind på de gode reklamesøjler for Aabenraa, brødrene har været, men også de forbilleder, som de nu er for mange børn og unge.

- Der er mange, som ser op til dem i dag, og de har vist, at man med vedholdenhed og øvelse kan blive god. Det er sundt for børn og unge at se, siger borgmesteren.