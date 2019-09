Ny ordensbekendtgørelse gør det muligt for politiet at udstede bøder, hvis man larmer eller parkerer sin bil på græsarealet ved Sønderstrand i Aabenraa.

AABENRAA: Godt nok lakker strandsæsonen mod enden, men fra næste sommer er der en chance for, at naboerne kan slippe for motorlarm og høj musik fra bashøjttalere fra græsarealet ved Sønderstrand i Aabenraa.

Teknisk udvalg er nemlig på vej med en ny ordensbekendtgørelse for området, og med den i hånden kan politiet udstede bøder, hvis unge natteravne overtræder reglerne.

Bestemmelsen forbyder motorkøretøjer og knallerter på stranden og på de omkringliggende græsarealer.

Den siger også, at høj musik og støjende adfærd ikke må finde sted, og at affald ikke må henkastes.

Når den nye ordensbekendtgørelse er vedtaget, sættes der et skilt op flere steder ved stranden, så ingen kan være i tvivl om, hvilke regler der gælder.