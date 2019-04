Nu gælder det: SønderjyskE kan lørdag tage første skridt mod ligaen

SønderjyskE-træner Olivera Kecman går sammen med sine spillere ind i oprykningskampene med stor selvtillid. Holdet har ikke tabt på hjemmebane i denne sæson, og spillerne vil gøre alt for at Bjerringbro ikke skal ødelægge den flotte statistik på lørdag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

SønderjyskE's håndboldkvinder er favorit til at gå videre i oprykningsspillet, der begynder lørdag, men det bliver ingen let opgave, for Bjerringbro har midlerne til at stoppe de sønderjyske ligadrømme.

Aabenraa: - SønderjyskE er rimelig stor favorit. Det er noget lig 80-20 i deres favør. Sådan siger Jesper Banghøi, træner for Bjerringbro FH, der lørdag i Arena Aabenraa møder SønderjyskE's håndboldkvinder i den første kamp i oprykningsspillet til ligaen. Og hans SønderjyskE-kollega, Olivera Kecman, giver ham ret. - Vi er favoritter. Vi bør vinde de kampe over Bjerringbro, selv om det også er et hold, der er inde i en periode med stor succes, lyder det fra cheftræner Kecman, der især fremhæver gæsternes syv mod seks-spil som en styrke. Det er det taktiske kneb, hvor målmanden tages ud til fordel for en ekstra markspiller, når man er i angreb. - Det er et af de hold, der bruger syv mod seks allermest, og det har vi haft det svært med, siger Olivera Kecman.

Gratis entré lørdag Der er gratis entré til lørdagens oprykningskamp, der fløjtes i gang kl. 15.00 i Arena Abenraa.

SønderjyskE har alle spillere klar til kampen, der kan give hjemmeholdet sin 11. sejr i træk.

Bjerringbro stiller dog op med en flot statistik - midtjyderne har kun tabt én af de seneste otte kampe, og det var mod Horsens, der vandt 1. division og dermed allerede er klar til ligaen.

SønderjyskE og Bjerringbro mødes i Bjerringbro på onsdag. En eventuelt tredje kamp spilles mandag 22. april i Aabenraa.

Den samlede vinder møder det dårligste hold i ligaens nedryningsspil i de afgørende kampe om oprykningen.

For første gang Det, der alligevel skal vippe det til sønderjydernes fordel, er en større rutine i afgørende kampe - og det faktum, at SønderjyskE har en klar ambition om igen at blive ligahold, mens Bjerringbro FH ikke i samme grad har stræbt efter at rykke op. Det er første gang, midtjyderne er med i oprykningsspillet. - For os handler det om at finde det rigtige spændingsniveau, og så skal vi være klar til, at de vil være aggressive og prøve en masse ting. Det er det samme, jeg vil være nødt til at gøre, hvis vi går videre og skal spille de afgørende kampe mod et ligahold. Da skal jeg også være mere kreativ og modig, end jeg ellers er, for at vi har en chance, forklarer hun mekanismerne.

Sportschefen har haft travlt Modsat sidste år, hvor SønderjyskE også var i oprykningsspillet - og tabte - har Olivera Kecman sørget for, at både hun og spillerne kan fokusere fuldt på de afgørende kampe. Kecman har nemlig de seneste uger haft travlt under sin anden kasket - den med sportschef-titlen - så alle spillere har fået afklaret, hvad de skal efter sommerferien - om de skal blive eller rejse. Samtidig ligger der en plan klar for både en oprykning og en sæson mere i 1. division. - Det er noget af det, jeg lærte sidste år. At det er vigtigt både af hensyn til både spillerne og mig selv at have det på plads, så vi alle kan koncentrere os om de her kampe, siger hun.