Aabenraa: - Vi har fået ansat tandlæger.

Karsten Meyer Olesen (S), formand for social- og sundhedsudvalget, gør ikke meget for at skjule sin begejstring. Den kommunale tandpleje har i en længere periode haft svært ved at få besat ledige stillinger, hvilket har betydet ventetid på både undersøgelser og behandlinger, men nu har Aabenraa Kommune ansat fem nye tandlæger og kan dermed stille fuldt hold.

For de fires vedkommende er der tale om unge tandlæger, som bliver sluset langsomt ind.

- Jeg er rigtig glad for, at vores anstrengelser med at rekruttere har båret frugt, siger Christian Schrøder, som er leder af tandplejen i Aabenraa Kommune.

- De fire er nyuddannede tandlæger, som er ansat i kombinationsstillinger, hvor de er to-tre dage hos os. Det er meget typisk, for når man skal være selvstændig tandlæge, skal man både have erfaring inden for børnetandpleje og voksentandpleje. Desuden har vi ansat en erfaren tandlæge, siger Christian Schrøder.