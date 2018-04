Nu er Apple klar i Aabenraa: Byggeri præsenteres på onsdag

Den amerikanske IT-gigant Apple går i gang med at bygge i Kassø i løbet af en måneds tid. På onsdag kan naboer og andre interesserede studere modeller og plancher i byrådssalen i Aabenraa.

Apple bygger for godt og vel seks milliarder kroner på cirka halvdelen af den 285 hektar store grund, virksomheden har købt i Kassø. Der bygges en datahal og tilhørende administrationsbygninger samt veje og andre anlæg, der er nødvendige for at få datacentret til at fungere.

Præsentationen finder sted ved et åbent hus-arrangement i byrådssalen i Aabenraa på onsdag fra klokken 15 til 19. Selv om en del af de tilstedeværende taler engelsk, vil der også være dansktalende repræsentanter til stede, som kan berette om byggeplanerne.

- De kommer med både plancher og modeller over byggeriet, fortæller tidligere kommunaldirektør Niels Johannesen, der er Aabenraa Kommunes konsulent og kontaktperson til Apple.

AABENRAA: Apple sender medarbejdere til Aabenraa fra både USA og London i den kommende uge. På onsdag vil den store amerikanske IT-virksomhed nemlig fortælle naboer, samarbejdspartnere og alle andre interesserede om byggeplanerne i Kassø vest for Hjordkær.

Det er ikke noget helt lille byggeri, som Apple snart går i gang med på marken ved Kassø.Man kan danne sig et indtryk af det store projekt i byrådssalen på rådhuset i Aabenraa på onsdag mellem klokken 15 og 19, Her vil Apple fortælle om byggeriet ved hjælp af plancher og modeller.

Arkæologi

Apple er langt fra de første, der har bygget i Kassø.

Forud for byggeriet har arkæologerne fra Museum Sønderjylland i Haderslev haft mulighed for at gennemgrave det store område, og det er ikke småting, der er dukket op undervejs.

I forvejen vidste man godt, at området har været befolket i stenalderen, for flere gravhøje var registreret. Men arkæologernes undersøgelser har vist, at der også i jernalderen har været adskillige gårde i området.

Når Apple præsenterer byggeriet på onsdag, vil der også være arkæologer til stede, som kan forklare om fundene i Kassø.

- Det er både fortid og fremtid i Kassø, som præsenteres på én gang, lyder det fra Niels Johannesen.

Naboerne til det store byggeri i Kassø har fået en skriftlig invitation til begivenheden på onsdag, og det samme har andre lokale folk, som Apple har været i kontakt med. Men alle andre, der har interesse for Apples byggeri, er også velkomne til at kigge forbi byrådssalen.