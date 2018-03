Nu er 12,6 millioner kroner sendt mod Tinglev og Bolderslev

Vækstudvalget for land og by har netop godkendt byfornyelseprogram for både Tinglev og Bolderslev og samtidig bevilget de penge, der var blevet stillet i udsigt. 6,3 millioner kroner hvert sted.

Aabenraa: I Bolderslev blev planerne fremlagt på lokalrådets generalforsamling forleden. I Tinglev dukker repræsentanter fra vækstudvalget for land og by op, når TinglevForum 14. marts holder sit forårsmøde.

Nu er planerne for byudviklingen i de to nabobyer nemlig så langt, at der for alvor kan sættes skub i at få dem ført ud i livet. Det blev understreget af, at politikerne i udvalget på deres møde torsdag nikkede ja til at frigive de penge, der for længst er blevet lovet: 6,3 millioner kroner hvert sted.

Samtidig godkendte de selve byfornyelsesprogrammerne med de prioriteringer, som de lokale samarbejdsparter har været med til at pege på.

- Der er lavet et fortræffeligt arbejde begge steder, og vi kunne ikke drømme om at pille i den prioritering, der er lavet. Det er jo rigtig vigtigt, at der lokalt føles ejerskab til projekterne, siger formanden for udvalget, Philip Tietje (V).