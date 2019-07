Aabenraa: Alt tyder på, at der vil skylle en hedebølge ind over landet de kommende dage, og det vil sikkert glæde mange. Dog ikke kæledyr som hunde, katte og kaniner. De kan ligesom mennesker blive meget påvirkede af varmen.

- Sidste sommer, hvor det også var rigtig varmt, var der flere hunde, der måtte behandles for hedeslag. Vores behandling består i at køle dem ned, siger Nicole Dupont M. Holdt, der er veterinærsygeplejerske på Aabenraa Dyrehospital.

For at undgå at det kommer så vidt, er det især vigtigt, at dyrene hele tiden har noget at drikke.

- Alfa og omega for eksempelvis hunde og katte er, at de har adgang til masser af vand, og til at komme i skygge, siger Nicole Dupont M. Holdt.

- Det er også vigtigt, at kaniner opholder sig i et bur i skyggen og får skiftet vand mindst to gange om dagen. Faktisk skal alle dyr have friskt vand mindst to gange om dagen, fortsætter hun.