Nu begynder arbejdet med nye motorvejsramper

RØDEKRO: Snart vil de store gravemaskiner begynde at flytte jord både ved Bodumvej og syd for den nuværende afkørsel mellem Aabenraa og Rødekro.

Nu er Vejdirektoratet nemlig færdig med projekteringen og arbejdet med den længe ventede ekstra motorvejsafkørsel mellem Aabenraa og Rødekro kan gå i gang.

Afkørslen ved Bodumvej skal aflaste trafikken ved de to rundkørsler, hvor der i myldretiden sker opstuvning af biler. Ind imellem er der så mange biler, der skal af motorvejen, at der skabes køer helt ud på selve motorvejen, og det betyder risiko for farlige situationer.

Derfor blev Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune allerede for to år siden enige om at etablere en ekstra afkørsel ved Bodumvej. Der laves dog kun nordvendte ramper. Det vil sige, at man kan benytte Bodumvej, hvis man skal med motorvejen mod nord - eller, hvis man kommer nordfra og skal forlade motorvejen.

Men der sker også opstuvning af biler, der kommer sydfra og vil køre fra ved Rødekro. Derfor laves der her en såkaldt "shunt", så bilister sydfra, der skal ind mod sygehuset eller mod Aabenraa, kan køre uden om rundkørslerne.