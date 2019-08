Aabenraa: 4,1 millioner kroner. Det er, hvad Aabenraa Kommune har afsat til at genetablere Poppelallé ved Dyrskuepladsen. Træerne, der har flankeret vejen i 70 år, er udslidte og skal skiftes.

Mandag 5. august begynder arbejdet.

- Den mest forsvarlige løsning er at fælde poppeltræerne, da den lange levealder har gjort, at træerne på sigt kan være til skade for forbipasserende, skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Fældningsarbejdet kommer til at vare til 12. august, og derefter skal asfaltstien under træerne fjernes. Det arbejde begynder også i uge 32 og efterfølges af jordarbejde, der skal sørge for, at man kan genetablere digerne og stien. Bagefter skal jorden have tid til at sætte sig, hvorefter kommunen vil plante nye poppeltræer.

- På den måde sikres et historisk område i Aabenraa, som også fortsat vil være et kendetegn for byen, skriver kommunen.