Novo-fond giver penge til lokal naturskole

Novo Nordisk Fonden har valgt at give Kelstrup Naturskole penge til et drivhus, der skal give børn større viden om naturvidenskaben.

Den samlede pris for det nye klima-drivhus bliver på lidt over 200.000 kroner, og de penge er nu på plads.

Blandt de udvalgte er Kelstrup Naturskole ved Kruså, som har fået 157.500 kroner. De skal bruges til et besøgs-drivhus til undervisning om klima, insekter og fødevareforsyning for grundskolens mellemtrins- og udskolingselever.

Kruså: Naturvidenskabelige projekter for børn og unge for 25 millioner kroner. Det er, hvad Novo Nordisk Fonden netop har givet i støtte til 14 projekter rundt omkring i landet.

Kelstrup Naturskole betjener først og fremmest folkeskolerne i Aabenraa Kommune og tilbyder undervisning, som relaterer sig til folkeskoleloven.Folkeskolerne i Aabenraa Kommune har gratis ophold og transport til naturskolen. Derudover tilbydes aktiviteter, undervisning og events i naturen inden for alle tænkelige emner, og også institutioner, organisationer og private er velkomne i det omfang, der er plads. Arrangementer, som ikke henhører under folkeskolerne i Aabenraa Kommune, sker mod betaling.

Spændende projekter

Det er anden gang, at Novo Nordisk Fonden uddeler støtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling i åben konkurrence, og der har været mange og kvalificerede ansøgninger.

- I Novo Nordisk Fonden er vi stolte af at støtte læring og oplevelser med naturvidenskab i skole og fritid. Projekterne er med til at ruste børn og unge, så de kan navigere i et samfund i hastig teknologisk udvikling. Det er ambitiøse og spændende projekter, der nu sættes i gang, siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden.

Allerede i løbet af sommeren i år bliver det igen muligt at søge om støtte til projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling fra Novo Nordisk Fonden.