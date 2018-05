Nostalgi på olieblandet benzin: Knallert-tumper drog igen på tur

Klassiske knallerter samledes til træf under byfesten i Hjordkær. 24 af dem fik gang i motoren og tog på tur i det grønne. Interessen for gamle knallerter er stigende - det samme er priserne.

Hjordkær: - Tænk, at der findes så mange tumper - det er da herligt.

Lisbeth Petersen, medlem af bestyrelsen for Hjordkær Byfest, kan ikke lade være med at smile, da 24 hjelmklædte knallert-entusiaster drager afsted på en lille tur i det grønne med start og stop ved byfesten i Hjordkær.

Bemærkningen er kærligt ment - og gjaldt medlemmerne af "Knallert å tue - det due", som i forbindelse med byfesten var mødt til træf.

For blot anden gang, idet Hjordkærs egen "knallert-bande" havde debut sidste år, fortæller initiativtager og formand Robert Petersen.

Kravet er, at køretøjet skal være fra 1990 eller før for at kunne betegnes som klassisk knallert.

- Det startede egentlig med, at vi ville lave en lille knallertbande her i Hjordkær. Det voksede sig større og større, og derfor kom vi på den idé, at vi kunne arrangere et veterantræf for folk med klassiske knallerter. Dem er der nemlig ikke så mange af i vores område, fortæller Robert Petersen.

Medlemmerne er modne m/k'er - men som var unge dengang i 80'erne og 90'erne.

- Der er da en del nostalgi i det. Mange af os havde jo knallert dengang - Puch, Yamaha, Kreidler eller en SCO. Så det vækker minder fra dengang, man var ung og smuk og bare kunne ture rundt på sin knallert, siger han med et glimt i øjet.

Klubben må have ramt noget i tidens ånd. For interessen for gamle knallerter er stigende, siger Robert Petersen.

- Der er efterhånden mange klubber, der samles om gamle knallerter. Vi får også flere unge medlemmer, tilføjer han.

Én af dem er 15-årige Christian Magnussen, der netop skal til at kickstarte sin fire-gears Yamaha 50.

- Det er ikke én, jeg har fået eller overtaget: den er købt, fortæller Christian Magnussen stolt. Der er noget særligt over de gamle modeller på olieblandet benzin, mener han.

Interessen for gamle knallerter har han nu ikke fra fremmede. For faderen kører med i kortegen på sin egen knallert. Og hjemme i garagen står der endnu et par stykker af de to-hjulede.

For nogle er det en familie-ting - en måde at have kvalitetstid med hinanden, når man nu har benzin i blodet, forklarer Robert Petersen.

Med stigende interesse for de klassiske knallerter stiger dog også prisen.

- Veteranknallerter er faktisk blevet dyre. Du kan sjældent købe en Puch i fin stand for under 8.000 kroner i dag. Men der er også noget charmerende over at eje én og skrue lidt ved motoren, mener han.

Puch er da også repræsenteret ganske godt under "line-up". Især Maxi-modellen.

- Det var jo én af de mest populære modeller i Danmark dengang. Ikke kun Maxi'en - men også de andre modeller med gear, lyder det fra Robert Petersen.

At flere af Puch Maxi'erne tilmed har ekstra-udstyr i form af en "chic" lille Arla-mælkekasse på bagagebæreren, gør den bare endnu mere autentisk, mener han og griner.

"Knallert å tue - det due" er et rent Hjordkær-fællesskab.

- Det er ikke meningen, at vi skal være en stor klub - det er ren hygge og samvær. På den måde er vi ikke en klub, fordi vi ikke betaler kontingent. Klublivet dyrker vi derimod i Sønderjysk Veteranknallertklub, hvor halvdelen af os er med i.