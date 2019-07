Nørreportkvarteret fyldes med gademøbler og kunst

Aabenraa: I forbindelse med områdefornyelse i den nordlige del af gågaden i Aabenraa har ejere og lejere haft mulighed for at ansøge om et gademøbel. Gademøblet består af en række forskellige elementer, som kan kombineres på forskellige måder afhængigt af placering og funktion. På den måde kan både siddemøbler, beplantning, udstilling og skiltning integreres i samme møbel.

Gavlmaleri og retro-lamper

Der skal desuden en lampeinstallation op på tværs af gågaden fra Ramsherred 13 til Ramsherred 18. Installationen består af forskellige lamper med retro-look, hvor målet er at skabe en helt særlig atmosfære i gågaden - ikke mindst i vinterhalvåret.

Samtidig udsmykker en kunstner gavlen ved Ramsherred 13 med et værk, som bliver udarbejdet særligt til Nørreportkvarteret på baggrund af inputs fra områdets bydelsambassadører og Billedkunstrådet. Gavlen kan ses fra flere vinkler, når man bevæger sig gennem gågaden, og gavlmaleriet bliver på den måde et blikfang og et trækplaster for området.