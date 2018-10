Nøglepersoner fra bestemt bydel dominerer integrationensudvalg

Aabenraa: Aabenraa Kommune ønsker at styrke indsatserne på integrationsområdet, og derfor er der blevet nedsat et 11 mand stort udvalg, hvis hovedopgave bliver at komme med et oplæg til en ny integrationspolitik i kommunen. Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og seks privatpersoner. Blandt den sidste gruppe falder det i øjnene, at fire af dem har tæt tilknytning til bydelen Høje Kolstrup. Det er ikke tilfældigt.

- Jeg har peget på nogen, som jeg ved kan byde ind med noget, siger Erik Uldahl Hansen (S), der er formand for integrationsudvalget, byrådsmedlem og selv bor på Høje Kolstrup.

- Det er ingen hemmelighed, at den største del af integrationen i Aabenraa Kommune foregår på Høje Kolstrup. Derfor er det heller ingen tilfældighed, at der sidder flere i udvalget, der har nær tilknytning til Høje Kolstrup, siger Erik Uldahl Hansen, der forventer at have et oplæg klar i slutningen af 2019, som så skal godkendes af byrådet.

- Jeg har en ambition om, at der kommer nogle konkrete tiltag og i hvert fald et inspirationskatalog, siger han.