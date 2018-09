Nødstedt tv-kanal får økonomisk håndsrækning: - Men det er slet ikke nok

Aabenraa: Det kan snart være slut med sort skærm for Aabenraa Lokal TV - ALTV.

Siden foråret har det ikke været muligt at modtage kanalens indslag hjemme i stuerne, fordi der ikke har været penge til at sende signalet ud til seerne. Det skyldes, at den sidste år fik strøget sit kommunale tilskud på 50.000, som svarer til lidt mere end det, det koster at sende igennem udbyderne YouSee og Stofa i et år.

Men nu er der håb forude. I hvert fald har politikerne afsat 25.000 kroner til ALTV på næste års budget og i overslagsårene. Det glæder kanalens formand, Flemming Borg.

- Det kan vi helt sikkert bruge til noget. Men det er langt fra nok, siger formanden.

Derfor er ALTV i fuld gang med at søge hos forskellige fonde, mens man også vil række ud til tidligere og nuværende støttemedlemmer.

- På den måde håber vi at hente 30.000 kroner til driften. Det koster cirka 10.000 kroner i kvartalet at sende signalet, og så skal vi også have penge til at producere indslagene, siger Flemming Borg.