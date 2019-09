Nødråb fra sønderjyder: Minister skal komme hjemløse til undsætning

Reglerne for tilskud til vinterherberger skal laves om, mener Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget, og derfor har han skrevet til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Aabenraa: Skal hjemløse i Aabenraa og resten af Sønderjylland fryse om natten i den kommende vinter, fordi Blå Kors og Den Blå Oase ikke har ressourcer til at drive vinterherberg? Det mener Karsten Meyer Olesen (S), formand for social- og sundhedsudvalget, ikke. Derfor har han sendt et nødråb til partifælle og social- og indenrigsminister Astrid Krag:

- Aabenraa Kommune støtter Den Blå Oase med økonomisk tilskud, men vi ser os desværre ikke i stand til at yde yderligere økonomisk tilskud, der kan dække den manglende finansiering til drift af herberget, skriver Karsten Meyer Olesen i sit brev til Astrid Krag.

Når man har under 20 pladser i sit herberg kan man ikke få tilskud til lønudgifter.

- Det er da helt urimeligt, at vi i det sønderjyske ikke skal have herberger, fordi der er sådan en åndssvag regel, mener Karsten Meyer Olesen.

Sagen er nemlig, at der er mangel på frivillige til at dække vagterne af, og Den Blå Oase vil ikke længere trække veksler de faste medarbejdere, som enten har arbejdet frivilligt for herberget eller fået afspadseringstimer for at hjælpe til.