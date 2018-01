Nødherberg har måttet afvise flere hjemløse

Aabenraa: Antallet af hjemløse, der i slutningen af 2017 havde brug for at overnatte på nødherberget på værestedet Den Blå Oase i Aabenraa, har været større end samme periode forrige år.

Flere hjemløse

Antallet af dage, som de hjemløse overnatter på nødherberget i Aabenraa, varierer meget.

- Der er en del, der bliver hængende i længere tid, og en enkelt har været her en hel måned. Omvendt er der også nogle, der kun har behov for en enkelt overnatning, så det er svært at se et decideret mønster, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Blå Kors, som Den Blå Oase hører under, har også nødherberger i København og Aarhus, og her er tendensen den samme.

- På Nørrebro i København er der altid fyldt op, og her må man afvise hjemløse hver dag. I Aarhus har man også måttet afvise flere end normalt. Grundlæggende er der bare kommet flere hjemløse. Det er blevet sværere at passe ind i samfundet, siger Robert Refslund-Nørgaard og tilføjer, at målet for Den Blå Oase er at få guidet de hjemløse tilbage i samfundet.

Med flere hjemløse på Den Blå Oase er der også et stigende behov for frivillige.

- Vi er fornuftigt kørende, men vi mangler frivillige, og der er primært tale om sovevagter, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Nødherberget på Den Blå Oase har åbent frem til 31. marts.