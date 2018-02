Nødherberg: Frygt for lodtrækning om hjemløsepladser

Lederen af værestedet Den Blå Oase frygter, at det bliver nødvendigt at trække lod om hjemløsepladserne i næste uge.

I perioden 15. november 2017 til 31. marts 2018 er der hver nat redt otte senge op på Den Blå Oase. Her kan hjemløse komme direkte fra gaden og få en varm dyne og nattely.

- Den sidste uges tid har vi haft fyldt helt op, og det skyldes sandsynligvis, at det er blevet koldere. Derfor frygter jeg, at vi i næste uge bliver tvunget til at trække lod om pladserne, siger Robert Refslund-Nørgaard, der er værestedsleder på Den Blå Oase.

Aabenraa: Siden midt i november har værestedet Den Blå Oase i Aabenraa tilbudt overnatning til hjemløse i vinterperioden. Indtil videre har der været plads til alle, der har haft behov for en seng på nødherberget, men nu begynder det at knibe.

Blå Kors Danmark har otte botilbud for hjemløse fordelt over det meste af landet, som har åbent hele året.Derudover har Blå Kors også et vinterherberg i København, Aarhus og Aabenraa, som har åbent fra november til 31. marts.

Værre i København

Blå Kors tilbyder vinterherberg for hjemløse i København, Aarhus og Aabenraa, og i København har man gennem længere tid været nødt til at trække lod om sengepladserne.

- Fra midt i december har der været lodtrækning om pladserne. Tirsdag i denne uge havde vi som eksempel 65 mennesker til 40 pladser, siger Andreas Lindberg, der er driftsansvarlig for værestedet GraceKbh i København.

Hver aften klokken 20.00 åbner GraceKbh dørene, hvor der så er gratis mad for alle, og det er også om aftenen, at lodtrækningen om sengepladserne finder sted.

På Den Blå Oase håber man selvfølgelig ikke på, at det bliver nødvendigt med lodtrækning, og man håber heller ikke på at løbe tør for frivillige i den sidste måned, nødherberget har åbent.

- Det går rimelig godt med antallet af frivillige, men jeg er lidt nervøs for marts måned, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Værestedet Den Blå Oase i Aabenraa har en liste med omkring 30 frivillige, og deriblandt er der en hård kerne på en fem stykker, der trækker et stort læs.

- Jeg kunne frygte, at der på et tidspunkt kommer en form for metaltræthed blandt de frivillige, og derfor er vi også altid på udkig efter flere. Det er helt vildt, hvad de frivillige yder, siger Robert Refslund-Nørgaard.