Nis gik konkurs: Hustru og søn vil redde stort legeland

Nu lysner det for det store legeland Jump A Lot i Nr. Hostrup. Hustru og søn til den tidligere ejer, Nis Hejsel, som gik personligt konkurs, er ved at have en aftale på plads med kurator og kreditorer.

- Jeg er glad for, det er familie, for vi har i forvejen været fælles om det, fortæller Nis Hejsel, som i det nye Jump A Lot skal være "ganske almindelig ansat".

Nis Hejsel har et ganske indgående kendskab til de nye ejere, for det er nemlig det ene af hans tre børn, sønnen Nicholaj Hejsel Vejlgaard med en ejerandel på 52 procent, og Nis' hustru, Annette Vejlgaard med en ejerandel på 48 procent, der med deres holdingselskaber ejer det nye driftsselskab.

- Det er meget tæt på et salg. Aftalen bliver underskrevet i næste uge. Der er bare dukket nogle småting op, som gør, at vi ikke kender åbningsdagen endnu. Men vi håber, det sker hurtigst muligt, fortæller Nis Hejsel.

Nr. Hostrup: For en måned siden lukkede det store legeland Jump A Lot ved Rødekro, efter at ejer Nis Hejsel blev erklæret personligt konkurs, men nu er der godt nyt til legesyge børn og voksne.

Kreditorer skal nikke ja

Én i familien er gået konkurs med Jump A Lot, men det betyder ikke, at to nye familiemedlemmer ikke kan få økonomisk succes med legelandet, som Nis Hejsel bebuder vil køre videre i samme ånd som hidtil.

- Det har i bund og grund været en god forretning. Det er bare banken, der har kørt det for stramt og ikke har villet være med, fastslår han, der tidligere har forklaret, at det var forpligtelser over for medarbejdere ved overtagelsen og en elendig 2018-sommer, der tyngede økonomien.

Selvom der er nye navne i ejerkredsen, betyder det imidlertid ikke, at al gæld er forsvundet som dug for solen. Der er gæld i ejendommen, og samtidig er tæt på alt andet, der kan pantsættes, pantsat.

- Man kan ikke videreføre en virksomhed i nyt ejerskab, uden at panthaverne har nikket ja til sådan en løsning. Det kan både være panthavere i den ejendom, virksomheden drives fra, og panthavere, som har virksomhedspant, der blandt andet kan være i inventar og navnerettigheder, forklarer Kaj Glochau, der er partner og statsautoriseret revisor i revisionskoncernen EY.

Modellen, hvor nye ejere kommer til og den tidligere ejer fortsætter som almindelig lønmodtager, er ifølge Kaj Glochau ikke usædvanlig.

Det er advokat Birgitte Jørgensen fra Dahl Advokatfirma i Viborg, der er kurator i konkursboet, og hun bekræfter, at der forhandles med kreditorerne om et salg af Jump A Lot. Hun forventer en afklaring i den kommende uge.