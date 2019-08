Nimbus Træf: Gamle motorcykler har også tag i nye generationer

Nimbus-træffet er for alle genrationer, og pigen her har fundet et behageligt sæde til en hvilepause. Foto: Claus Thorsted

Det landsdækkende Nimbus Træf er i denne uge rullet ind i Bjerndrups bypark. Fredag blev flere af deltagerne inviteret til en dyst i den sønderjyske nationalsport ringridning.

Bjerndrup: Seje mænd iklædt veste med inskriptioner på ryggen. Det forbinder mange nok med personer, som kører motorcykel. Men når der er Nimbus Træf, er der også masser af kvinder og børn iblandt mændene, så det er en hobby, som familier i tre generationer kan deltage i. Det årlige landsdækkende Nimbus Træf er i denne uge rullet ind i byparken i Bjerndrup ved Kliplev, og det var lidt af en tilfældighed, at det netop blev her, fortæller formanden for Danmarks Nimbus Touring i Sønderjylland, Uffe Steffensen fra Rødekro. - Vi i den sønderjyske afdeling skulle arrangere træffet, og vi havde kig på flere byer. Så mødte jeg tilfældigt Ingolf Jørgensen (fra Bjerndrup og primus motor for de frivillige red.) via mit arbejde, og han foreslog, at det blev i Bjerndrup. Han skulle lige bruge et par dage, og vi var ude og kigge på forholdene. Det var helt perfekt til træffet, så vi fik en aftale, siger Uffe Steffensen. Byparken kan således rumme cirka 350 Nimbus-motorcykler plus campingplads til deltagerne og deres familier.

Nimbus Træf Nimbus-træffet åbnede officielt torsdag aften. Men siden mandag har deltagerne slået lejr i Bjerndrups bypark.Lørdag kører alle deltagere i kortege på små veje til Frøslevlejren



Søndag slutter træffet efter morgenmad.



Cirka 80 fra Bjerndrup er frivillige hjælpere og får arrangementet til at klappe.

Foto: Claus Thorsted Sarah Kvist Grønhøj fører lansen og tager ringen, mens hendes farfar, Poul Erik Grønhøj, styrer motorcyklen. Foto: Claus Thorsted

Regler for ringridning - De første slog lejr her i mandags, og så er flere og flere stødt til i ugens løb. I aften (fredag red.) holder vi fest, og så vil vi være omkring 350. De sidste støder først til, når de har fri fra arbejde, forklarede Uffe Steffensen fredag eftermiddag. På pladsen var der linet to galger op til en ringridning - en bred til sidevognskøretøjer og en smallere til motorcykler uden sidevogn. Det er skik og brug, at der ved Nimbus-træffene holdes konkurrencer og gerne i noget, som passer til den egn, hvor træffet foregår. Inden deltagerne blev kastet ud i dysten, fik de forklaret nogle regler. Det var således forbudt at røre jorden med benene, mens motorcyklerne kørte mod galgen. Og der måtte højest sidde tre personer i motorcykler med sidevogn og to på motorcykler uden sidevogn. Desuden skulle alle have styrthjelm på, ligesom når de kører i trafikken, og motorcyklerne skulle køre i andet gear.

Foto: Claus Thorsted Selv tøjdyrene er korrekt klædt på til et Nimbus-træf. Foto: Claus Thorsted

Barnebarn tog ring Alle måtte prøve to gange, men ingen tog ringene to gange. To af de deltagere, som tog én ring, var Poul Erik Grønhøj fra Thy og hans ældste barnebarn, Sarah Kvist Grønhøj fra Haderslev, som førte lansen. - Vi er altid med til Nimbus Træf. Vi fylder 720 kvadratmeter på pladsen, fordi min kone og vores fire sønner med børn også er med. Sønnerne har alle en Nimbus-motorcykel, siger Poul Erik Grønhøj. Han roser de lokale i Bjerndrup, som sørger for mad, drikkevarer og yder anden service til de mange motorcykelkørere. - Jeg synes, at de gør det godt, og det er en fin plads at holde sådan et træf på, siger Poul Erik Grønhøj, inden han og hans barnebarn bliver kaldt ud på en tredje omgang sammen med de øvrige, som har fanget en enkelt ring med lansen. En af de frivillige hjælpere fra Bjerndrup, Rasmus Christensen, står og betragter det flotte skue med de mange gamle skinnende motorcykler. - Vi har aldrig før haft så stort et arrangement i Bjerndrup, så det er dejligt, at vi har fået vores bypark. Træffet er forløbet rigtig godt hidtil, siger Rasmus Christensen, og det er arrangørerne fra Danmarks Nimbus Touring enige i.

Foto: Claus Thorsted Bagsiden på en valgplakat fra folketingsvalget blev brugt til at reklamere for Nimbus-ringridnigen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Det kendte logo for det kendte mærke. Nimbus-motorcyklerne blev taget ud af produktion i 1960. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Smil, I er på. Træffet i Bjerndrup er fornøjeligt. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Der måtte egentlig kun være tre på en motorcykel med sidevogn, men de to børn fik lov til at dele sidevognen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Detaljerne er værd at lægge mærke til, når veterankøretøjer er udstillet. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Den store og forholdsvis nye bypark i Bjerndrup har aldrig tidligere huset så stort et arrangement. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Det kongelige danske postvæsen brugte Nimbus-motorcykler, når brevene skulle deles ud. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Motorcykler og camping. Så er der dømt hygge for hele familien. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted En vittighed eller en sjov oplevelse er måske årsagen til denne deltagers latter. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Ringriderpølser hører sig til, når man er i Sønderjylland. Frivillige fra Bjerndrup havde travlt med at servicere gæsterne med mad. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted En Nimbus er ikke bare en Nimbus. Hvert køretøj har sit særpræg. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Efter fælles morgenmad søndag ryddes pladsen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Mange var bedre til at sigte end at stikke lansen i ringen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Der bliver taget mange billeder, når mange mennesker er samlet. Foto: Claus Thorsted