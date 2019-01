Nilofar: Jeg vil være et forbillede for dansk integration

Den nu 20-årige Nilofar Azmoon, som er elev på Aabenraa Statsskole, er et kæmpe hit i den lokale integration, og dermed et forbillede for flygtninge i byen.

Aabenraa: Nilofar ligner en almindelig gymnasieelev, men rummer en anderledes fortælling. Efter fem år i Danmark har Nilofar Azmoon formået at blive integreret i det danske samfund. Hun kom til Danmark via familiesammenføring, da hendes far flygtede for otte år siden på grund af krigen. Den 30. april 2014, da Nilofar Azmoon ankom til Danmark, kom hun i håbet om at få en bedre fremtid, om at fuldføre sine ambitioner og blive til noget stort. - Min far kom først hertil, han søgte asyl og fik opholdstilladelse, lyder det fra Nilofar, der skulle vente tre år med at se sin far. - Han flygtede til Danmark i håb om et fredfyldt liv til familien. Det fik vi helt klart, synes Nilofar. Den nu 20-årige Nilofar Azmoon vil i dag gerne være et forbillede for flygtninge. - Nadia Nadim (dansk fodboldspiller, red.) og Malala Yousafzai (berømt pakistansk kvindesagsforkæmper, red.) er to kvinder, som er forbilleder for mig. Jeg vil et være forbillede for flygtninge, forklarer Nilofar og tilføjer: - Jeg gik i ungdomsskole og lånte bøger for at få en bedre forståelse af det danske sprog, for jeg ville komme ind i systemet og bare komme videre i uddannelsessystemet.

Oprindelsesland Kursisters oprindelsesland på AOF Sprogcenter i Aabenraa:Syrien 23 procent, Rumænien 16 procent, Tyskland 16 procent, Polen 5 procent, Ukraine 5 procent, Andre 35 procent.



Kilde: AOF Syd, 29. januar 2019.



Sprogskolen tilbyder støtte, læring samt integration for udlændinge over 18 år. Dette har Nilofar Azmoon taget til sig, og efter den 7. februar skal Nilofar afslutte sit sidste niveau på sprogskolen. Herefter kan Nilofar føre drømmene om en uddannelse og en fremtid i Danmark ud i livet.



Tallene øverst viser en oversigt over kursisternes oprindelsesland. Man kan på procenterne se, at der er væsentligt flere syrere i forhold til de andre nationaliteter. Solveig Petersen fra AOF Sprogcenter i Aabenraa fortæller, at det høje antal af syrere i dag afspejler flygtningestrømmen fra 2015. Målet med sprogundervisningen hos syriske flygtninge er at lære sproget og integrere sig i det danske samfund, samt finde et arbejde. Det adskiller syrerne fra eksempelvis rumænere, tyskere og polakker, som primært ønsker at lære dansk i forbindelse med arbejde her i landet.

Ambitioner Udover at være elev på en naturvidenskabelig studieretning, er Nilofar også frivillig i en ungdoms-naturvidenskabelig-forening, UNF og har før i tiden været frivillig vejviser på sygehus Sønderjylland, Aabenraa. - Til februar starter jeg som frivillig i Cafe Løvehjerte, som ligger i afsnittet for børn og unge på sygehuset. Jeg glæder mig til at bruge tid med børnene, siger Nilofar. Nilofar bruger det meste af sin fritid på frivilligt arbejde, og hvis ikke er hun sammen med venner, familie eller på arbejde i Bestseller i Haderslev. Hun er indsamler for Røde Kors og blev i august ambassadør for DHL i Sønderjylland. Hun er derudover mentor for unge flygtninge i Aabenraa, hvor hun blandt andre har undervist tre syriske piger. - For fem år siden havde jeg selv brug for hjælp. Derfor har jeg viljen til at hjælpe andre, siger Nilofar. Efter gymnasiet overvejer Nilofar at holde et sabbatår, hvor hun ønsker at rejse rundt og lave frivilligt arbejde. Hun vil læse medicin og søger ind på alle universiteter i Danmark, men Aarhus er dog hendes førsteprioritet.

Kulturel forskel Nilofars forældre er veluddannede afghanere, og hun fik derfor muligheden for at gå på en god skole i byen Herat i Afghanistan. - Engelsk er nærmest mit modersmål, og jeg talte derfor engelsk med lærerne på ungdomsskolen, hvilket var en stor hjælp, siger Nilofar. Her lærte Nilofar dansk på blot seks måneder og benyttede sig af alle hjælpemidler for at fremme sit danske sprog. Ungdomsskolen tilbød hjælp i dansk, som Nilofar deltog i to-tre gange om ugen. Hun læste danske bøger og så især dansk tv for at lære sproget. - Jeg var bagud i 9. klasse, men det stoppede mig ikke. Jeg fik de obligatoriske fag, og gik herefter på 10. Aabenraa, fortæller hun. At være elev i et dansk uddannelsessystem var et kulturelt chok for Nilofar, som fra sin skolegang i Afghanistan var vant til mere selvstændigt arbejde og udenadslære. Men hun overvandt det. For rollemodeller yder det, der skal til.